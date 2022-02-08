Euronews – Бавария отложила обязательную вакцинацию врачей из-за острой нехватки медперсонала

Власти Баварии приняли решение перенести на более поздний срок требования об обязательной вакцинации в отношении медиков. Это связано с острой нехваткой персонала в местных больницах и домах престарелых, которые в случае введения новых правил рискуют лишиться ещё около 10% сотрудников, передаёт Euronews.

Премьер-министр Баварии решил отложить введение обязательной вакцинации для медиков. Предполагалось, что мера вступит в силу по всей стране 15 марта. Но нехватка персонала в баварских больницах и домах престарелых уже настолько велика, что к этой дате они просто не успеют.

Отстранение непривитых врачей и медсестёр от работы будет иметь, по мнению экспертов, катастрофические последствия. По данным немецкого правительства, к 15 марта как минимум 10 процентов медиков не смогут предоставить сертификат о прививке. Им может грозить штраф в 2500 евро, лишение зарплаты и увольнение.

Многие угрожают уйти сами. Ещё в декабре персонал больницы в баварском Розенхайме организовал акцию протеста против обязательной вакцинации, подсветив часть окон красным светом — чтобы показать, скольких сотрудников может лишиться клиника.

Дата выхода в эфир 07 февраля 2022 года.