 

Любовь к природе передается по наследству

08.02.2022, 15:08, Разное
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На улице мы отвлекаемся, расслабляемся и наслаждаемся единством с природой. Однако, любовь к природе у всех проявляется в разной степени. Ученые задались вопросом, почему некоторые люди не могут жить без многочасовых прогулок по лесу, а другим достаточно десятиминутного поменада до офиса. Оказывается, любовь к природе частично переходит от родителей к детям, то есть передается по наследству. Об этом сообщают исследователи под руководством Чиа-чен Чанг из Национального университета Сингапура.

Ученые попросили 1153 пары однояйцевых и разнояйцевых близнецов из реестра TwinsUK (Великобритания) оценить свою любовь к природе, как часто они хотят выходить на улицу, гулять в парках и садах. Эксперты изучали, в какой степени генетика объясняет индивидуальные различия в ориентации человека на природу.

Исследователи обнаружили, что однояйцевые, или монозиготные близнецы, у которых почти 100 % общих генов, были более схожи между собой в своей ориентации на природу по сравнению с разнояйцевыми, или дизиготными близнецами, у которых только 50 % общего генетического материала. По расчетам ученых, степень влечения к природе обусловлена наследственностью на 46%, а частота посещения различных мест на природе — на 34%. 

Больше информации о генетике и наследственности читайте в статье: «Генетический тест: что врачи думают об этом исследовании».

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Но ученые уверены, что дело не только в генетике. Есть факторы окружающей среды, которые также объясняют более половины различий между людьми. 

Например, участники-горожане имели меньше опыта на природе просто из-за физически ограниченного доступа к ней. Поэтому исследователи подчеркивают важность доступности парков и садов в городе.

Наследуемость также снижается с возрастом. Скорее всего, чем старше становится человек, тем на его поведение больше влияют уникальные условия окружающей среды, нежели генетика, считают эксперты.  

«Проведение времени на природе связано с улучшением здоровья и благополучия. Исследование близнецов показывает, что на желание человека быть на природе и на то, как часто он его испытывает, влияют как гены, так и личный опыт», — подчеркивает автор исследования Чиа-чен Чанг.

Важно!

Проводите больше времени на улице:

  • Под действием солнца организм вырабатывает витамин D, нехватку которого многие испытывают.

  • Чем больше мы проводим времени снаружи, тем лучше спим.

  • Небольшое исследование связало пребывание вне помещений с увеличением объема серого вещества мозга.

  • Проведение времени не просто на улице, а на природе, связано со снижением риска болезней сердца, сахарного диабета, облегчением стресса, снижением артериального давления.

Существует много исследований о благотворном влиянии природы на человека. Так, финские ученые из университета в Хельсинки пришли к выводу, что прогулки в лесу и игры в грязи значительно повышают детский иммунитет. 

А ученые из Великобритании выяснили, как времяпрепровождение у воды, в парке, в горах или в сельской местности благоприятным образом влияет на здоровье человека. Оказывается, для хорошего самочувствия нам нужно не менее 120 минут в неделю проводить на природе.



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