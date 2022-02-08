 

Главврач поликлиники пропал в Подмосковье

08.02.2022, 15:06, Новости дня
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В Богородском округе Московской области исчез главный врач поликлиники поселка Обухово Вадим Евдокимов, сообщил координатор отряда «Лиза Алерт» Олег Молодовский.

Мужчина вышел из дома утром воскресенья, родственники предполагали, что он ушел на работу, но там 59-летний главврач не появлялся, отметил Молодовский РИА «Новости».

Другой информации о пропаже нет, все остальные сообщения, в том числе сообщения Telegram-каналов по теме, «были выдуманы кем-то», добавил координатор.

«Родственники обратились в первой половине того же дня и в полицию, и к нам. Вечером 6 февраля был первый выезд. В первый день в поисках участвовали больше 20 добровольцев «ЛизаАлерт», а также местные жители», – указал Молодовский.

Он пояснил, что сейчас поисковики ищут мужчину и в городе и в окрестностях, ищут свидетелей, возможные векторы перемещения, чтобы «хотя бы понять направление движения». «И мы, и полиция, и СК следят за этой историей. Пока нет никакой зацепки», – сказал координатор.

Ранее в Московской области пропал бывший заместитель министра юстиции Владимир Ялунин.

Источник сообщал, что Ялунин «пропал в городском округе Одинцово в селе Аксиньино». По этим данным, он «выехал на квадроцикле в поле и не вернулся». Указывается, что «телефона при нем не было». Ведутся его поиски. Ялунин мог провалиться под лед реки в Подмосковье.

Через некоторое время квадроцикл Ялунина нашли в реке. На поиски бывшего чиновника направили подводные камеры.



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