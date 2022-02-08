Сборная РФ завоевала девятую медаль на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзу в спринте свободным стилем на Олимпийских играх, и принес девятую медаль в копилку сборной России.

Олимпийским чемпионом стал норвежец Йоханнес Клебо, показавший время 2 минуты 58,06 секунды. Вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино (отставание 0,26 секунды). Терентьев проиграл победителю 1,31 секунды, передает ТАСС.

После победы лыжника Йоханнеса Клебо в спринте команда Норвегии переместилась на четвертое место в медальном зачете и опередила сборную России, завоевав три золотые и четыре бронзовые медали. Лидирует в зачете сборная Швеции (4-1-1), вторую позицию занимают спортсмены из Китая (3-2-0). Сборная РФ идет пятой, на счету россиян две золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды.

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Ранее стало известно, что российский лыжник Александр Большунов не выступит в спринте на Олимпийских играх в Пекине. До этого он выиграл золотую медаль в скиатлоне.