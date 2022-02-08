 

Умер советский и российский кинематографист Феликс Эскин

08.02.2022, 15:06, Новости дня
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На 91-м году жизни скончался ветеран «Ленфильма», организатор кинопроизводства, драматург и продюсер Феликс Эскин.

Эскин начинал свою работу на студии в 1957 году с должности водопроводчика и кочегара. Затем стал организатором производства. Эскин сотрудничал с самыми выдающимися режиссерами современности.

«Особая страница в его творческой биографии – работа с режиссером Алексеем Германом. Феликс Михайлович был директором таких его картин, как «Двадцать дней без войны» и «Трудно быть богом». Работал со многими известными режиссерами, включая Виталия Мельникова, Игоря Масленникова, Иосифа Хейфица и другими», – отмечается на сайте «Ленфильма».

Одной из последних работ Эскина стал документальный фильм Виктора Бутурлина «Одна на всех», к которому он написал сценарий.



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