Умер советский и российский кинематографист Феликс Эскин

На 91-м году жизни скончался ветеран «Ленфильма», организатор кинопроизводства, драматург и продюсер Феликс Эскин.

Эскин начинал свою работу на студии в 1957 году с должности водопроводчика и кочегара. Затем стал организатором производства. Эскин сотрудничал с самыми выдающимися режиссерами современности.

«Особая страница в его творческой биографии – работа с режиссером Алексеем Германом. Феликс Михайлович был директором таких его картин, как «Двадцать дней без войны» и «Трудно быть богом». Работал со многими известными режиссерами, включая Виталия Мельникова, Игоря Масленникова, Иосифа Хейфица и другими», – отмечается на сайте «Ленфильма».

Одной из последних работ Эскина стал документальный фильм Виктора Бутурлина «Одна на всех», к которому он написал сценарий.