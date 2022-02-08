Samsung предоставил большой пакет обновлений для Galaxy Watch4

Компания Samsung сообщает о выходе крупного пакета обновлений для своих умных часов Galaxy Watch4. Также прошивка обновится и в версии смарт-гаджета Galaxy Watch4 Classic.

По словам разработчиков, после установки обновленного ПО на часах появляются несколько вариантов новых видов циферблатов. Также умные часы лучше отслеживают состояние организма своего хозяина. Количество режимов для бегунов и велосипедистов стало большим. Появились и новые функции.

Например, наручный гаджет начал давать советы на ежедневной основе. Они зависят от того, в каком состоянии организм человека, есть ли у него серьезные заболевания, имеется ли лишний вес и т.д. Дополнительным бонусом от производителя стали новые ремешки для часов.