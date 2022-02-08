 

Ляшко рассказал, как будут отслеживать контактировавших с больными COVID-19 в “красных” зонах

08.02.2022, 14:34, Новости дня
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Он напомнил, что Минздрав сократил срок самоизоляции при COVID-19 до пяти дней.

“Также изменениями в приказ мы приоритезировали усилия по отслеживанию контактов случаев COVID-19. В условиях “красного” уровня эпидемической опасности теперь будут отслеживаться только контакты высокого риска инфицирования и тяжелых последствий заболевания”, – сказал министр.

Ляшко отметил, что контактами высокого риска будут считаться члены семьи инфицированного, уязвимые по состоянию здоровья контактные лица и люди, находящиеся в закрытых помещениях с высокой степенью риска (больницы, учреждения длительного ухода).

“Те, кто прошел полный курс вакцинации и ревакцинацию, будут считаться контактами низкого риска”, – заявил глава Минздрава.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 8 февраля в Украине подтвердили 4,3 млн случаев коронавируса, умерло 101,6 тыс. человек.

Первую дозу вакцины по состоянию на 8 февраля в Украине  получили 15,5 млн человек, две дозы – 14,8 млн, дополнительную дозу – 20,9 тыс., бустерную – 474,2 тыс.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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