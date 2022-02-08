 

БЭБ обвинило в уклонении от налогов все крупные АЗС, кроме заправок Коломойского – СМИ

08.02.2022, 14:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В ходе досудебного расследования в уголовном преступлении установлено, что неустановленные лица с целью дальнейшего сбыта организовали производство с незаконного изготовления топлива, которое в дальнейшем реализуют юридическим и физическим лицам разных регионов Украины, а именно “Глуско Ритейл” (Glusco), “Автобансервис” (KLO), “Альянс Холдинг” (Shell), “Амик Украина” (AMIC), “ОККО-Бізнес Контракт” (ОККО), “Сокар Енерджи Украина” (SOCAR), “ВОГ Ритейл” (WOG), используют в своей деятельности сети АЗС и нефтебазы, через которые реализуется неучтенное количество моторного бензина”, – цитирует сайт определение суда. 

Издание пишет, что связанные с Коломойским компании контролируют около 20% рынка АЗС в Украине – 1650 станций. 

“В судебном документе упоминается только прекратившее еще в 2013 году работу юрлицо ЧАО “Авиас-Плюс”, которое более чем 10 лет не имеет отношения к нефтяному бизнесу олигарха. Также компанию “ОККО-Ритейл” (сеть АЗС ОККО) БЭБ обвинило в уклонении от уплаты налогов на сумму 379,6 млн грн налоговых. В судебном документе говорится, что работники ОККО уже были допрошены в рамках уголовного дела. Этим судебным решениям продлен срок досудебного расследования по обвинению крупнейших сетей АЗС на 12 месяцев до января 2023 года”, – отметили авторы материала.

Они напомнили, что в Украине в последнее время прошли обыски на ряде металлургических заводов, но они также не затронули бизнес Коломойского.

“Напомним, в январе-феврале БЭБ вместе с СБУ организовали обыски почти всех металлургических предприятий страны, кроме горно-обогатительных комбинатов и заводов Игоря Коломойского. Перед этим, при принятии закона №5600, которым повысили налоги для украинцев и бизнеса, депутаты отменили повышение ренты на марганцевую руду, которую в стране монопольно добывают предприятия Коломойского”, – пишет “Главком”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / В Польше в ДТП погибли три украинца

07.04 / В Британии Redmi Note 9 подешевел сразу на 34%

16.06 / Путин ответил на вопрос о приглашении в Белый дом

06.10 / Путин заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса

08.12 / Костыря: Украинская культурная и креативная сфера обречена тихо умирать. Хотя она наиболее добросовестно придерживалась карантина

12.08 / Лавров пошутил по поводу стереотипов о России

25.05 / Евросоюз расширит санкции против Беларуси, Байден и Путин договорились о встрече. Главное за день

24.03 / Зеленский утвердил Национальную стратегию в сфере прав человека

16.05 / Участники Евровидения из Хорватии и Австралии оценили песню Манижи

30.06 / В Москве трагически погиб известный танцор и хореограф Максим Парфенов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика