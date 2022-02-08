 

В МИД Украины опровергли политический подтекст в отмене встречи Зеленского и Бербок

08.02.2022, 14:34, Новости дня
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Об этом говорится комментарии спикера МИД Олега Николенко, его 8 февраля опубликовали “Укринформ” и “РБК-Украина”.

Телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, сообщил 7 февраля, что переговоры Зеленского и Бербок были отменены из-за того, что глава МИД ФРГ не захотела заявить, что Германия откажется от газопровода “Северный поток – 2”, даже если Россия вторгнется в Украину. Кроме того, Германия отказалась “прямо или косвенно оказывать какую-либо военную помощь Киеву”.

“Никакие слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в прочные отношения Украины и Германии. Утверждение о том, что встреча президента Украины и главы МИД Германии не состоялась, чтобы послать определенный политический сигнал, не соответствуют действительности”, – отметил Николенко.

По его словам, Украину посещает большое количество иностранных гостей, чтобы продемонстрировать солидарность на фоне агрессивных действий РФ.

“Президент Владимир Зеленский имеет чрезвычайно насыщенный график, кроме международной части, включает координацию многих важных процессов внутренней жизни Украины”, – подчеркнул Николенко.

Бербок, которая пребывает в Украине с визитом, заявила 7 февраля, что встреча с Зеленским отменена из-за изменений в графиках обеих сторон.

“Наша поездка была запланирована с французским коллегой, и мы планировали встретиться с президентом, но французская сторона изменила эти планы. Поэтому со своей стороны я вынуждена была адаптировать свои встречи здесь”, – сказала она на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. 

Планировалось, что 7 февраля в Украину вместе с Бербок прибудет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, но он вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном находился с рабочим визитом в России. В Украину Макрон и Ле Дриан прилетели 8 февраля. 

Бербок посещала Киев 17–18 января в 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Германией. Она встречалась в том числе с Кулебой и Зеленским.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности, США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Об отказе от поставок Украине оборонного оружия заявила в начале 2022 года Бербок. Германия с начала войны в 2014 году помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.

Позицию Берлина критиковали в Польше – премьер страны Матеуш Моравецкий заявил, что правительство ФРГ “делает таким образом огромную ошибку”.

Канцлер ФРГ Шольц в интервью Washington Post, опубликованном 7 февраля, повторил, что у Германии есть “жесткие экспортные критерии при экспорте вооружений в кризисные регионы” и правительства страны сохраняют преемственность в этих ограничениях.

При этом канцлер ФРГ отметил, что Германия является “сильнейшей экономической опорой Украины” и продолжит ею быть. По словам Шольца, Германия выделила Украине суммарно $2 млрд за последние семь лет.

По мнению Кулебы, объяснения Германии по поводу отказа от поставок оружия в Украину – несправедливы.

Кулеба и Бербок обсуждали вопрос поставок Украине оружия 7 февраля. “Это был откровенный разговор, у нас действительно позиции разные, но наша задача с Анналеной заключается не в том, чтобы ссориться, а в том, чтобы искать точки соприкосновения для решения. Я думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ждать шага немецкого правительства”, – заявил глава МИД Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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