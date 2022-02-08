 

Российские ученые опровергли негативное влияние COVID-19 на мужскую фертильность

08.02.2022, 14:24, Разное
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О том, что мужская фертильность может быть еще одной мишенью для COVID-19, первыми заявили турецкие ученые. Чтобы попасть в организм человека, SARS-Cov-2 при помощи шиповидного белка связывается со специфическими рецепторами на поверхности клеток АПФ-2. В этом ему помогает фермент TMPRSS2 (мембрано-связанная сериновая протеаза): он участвует в активации этого белка. Научные работы демонстрировали, что рецепторы АПФ-2 и TMPRSS2 активны в яичках, придатках яичка и простате. Таким образом, коронавирус потенциально может инфицировать основные органы мужской половой системы.

Позже исследователи из Германии обнаружили, что после перенесенного COVID-19 у мужчин детородного возраста многократно снизилась подвижность и концентрация сперматозоидов, а маркеры воспаления и окислительного стресса значительного повышены. По словам ученых, это признаки олигоастенотератозооспермии — состояния, которое является наиболее частой причиной недостаточной фертильности у мужчин.

Что приводит к мужскому бесплодию?

Собрали все данные о том, почему даже молодой и здоровый мужчина не всегда может стать отцом и как это лечить. 

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В новом исследовании, опубликованном в журнале Европейской академии андрологии, ученые из Сеченовского университета в течение полугода обследовали 44 добровольцев с COVID-19 и 44 здоровых мужчин. Ультразвуковое исследование не показало у инфицированных пациентов воспалений или нарушения кровотока в репродуктивной системе инфицированных пациентов. В то же время их гормональный статус ухудшался, а показатели тестостерона были ниже по сравнению с контрольной группой.

Однако уже через три месяца спермограмма всех участников не показала значимых различий между здоровыми добровольцами и перенесшими COVID-19.

«Мы пришли к выводу, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания. Теперь мы можем уверенно сказать – репродуктивная функция возвращается», — сообщил ведущий автор исследования, профессор Дмитрий Еникеев.



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