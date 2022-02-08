 

Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным от COVID-19 пенсионерам

08.02.2022, 14:24, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума Diia Summit пообещал, что вакцинированные от COVID-19 украинцы старше 60 лет получат современный смартфон.

По словам Зеленского, не у всех есть смартфон, и не все умеют пользоваться интернетом. «Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф», – цитирует его РИА «Новости».

Напомним, что Зеленский уже подписал закон о выплате по одной тысяче гривен (37 долларов) всем вакцинированным от COVID-19 гражданам Украины старше 18 лет и еще дополнительно около 500 гривен тем, кто сделал бустерную дозу. Эти деньги нельзя будет получить наличными и можно будут потратить только на определенный перечень услуг, например, на внутренний туризм или посещение тренажерного зала, театр, книги.

Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию от коронавируса, вакцинация в республике началась 24 февраля 2021 года. Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».



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