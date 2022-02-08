Во Франции «Северный поток – 2» назвали выходом из кризиса с Россией

Один из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией – запуск газопровода «Северный поток – 2», сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.

«Не США столкнутся с последствиями конфликта на Украине, а европейцы, с точки зрения цен на электроэнергию. Открытие газопровода «Северный поток – 2» – один из ключевых пунктов переговоров и, несомненно, из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией», – передает РИА «Новости» его слова.

По мнению французского политика, вопрос запуска газопровода является стратегическим как для России, так и для Европы.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что РФ готова соблюдать европейские правила при сертификации «Северного потока – 2», при этом со своей стороны надеется на рациональный подход и отсутствие искусственных увязок.

Ранее в Германии назвали условие отказа от запуска «Северного потока – 2». Посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг в интервью Rzeczpospolita заявил, что страна откажется вводить в эксплуатацию газопровод «Северный поток –2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

До этого в в Германии сочли неумным использование «Северного потока – 2» для давления на Москву. При этом Берлин отложил сертификацию «Северного потока – 2».Экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что проект может быть остановлен, если Соединенным Штатам удастся «предложить что-то взамен».