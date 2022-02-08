 

В Киеве начались переговоры Макрона и Зеленского

08.02.2022, 14:24, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский начал переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Мариинском дворце в Киеве.

Зеленский встретил кортеж Макрона у Мариинского дворца, после чего президенты пожали руки, перекинулись парой слов и зашли внутрь, передает РИА «Новости». 

По словам посла РФ во Франции Алексея Мешкова, Макрону в Киеве будет сложнее, чем на переговорах в Москве.

«Конечно, разговор в Москве, он легче, он может быть жестче, но когда ты до чего-то договариваешься, ты можешь рассчитывать на своего партнера, а наши украинские соседи, они хорошо научились у старших братьев в том плане, что можно все обещать, с расчетом на то, чтобы потом ничего не выполнять», – сказал он в эфире «России 24». 

Мешков также отметил, что и в Европе, и в мире «есть силы, которые не заинтересованы в реальном диалоге» между Россией и европейским партнерами по вопросам безопасности.

Во вторник Макрон прибыл с официальным визитом в Киев.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным накануне в Москве помогли ему добиться цели деэскалации кризиса вокруг Украины. 

Напомним, в понедельник переговоры президентов Франции и России продлились более пяти часов и завершились около полуночи. После них Путин прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять. 



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