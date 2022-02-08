Motorola создаст складной смартфон с экраном наружу

Стало известно о том, что компания Motorola оформила патент на новый шарнир для складного смартфона с гибким экраном. Благодаря этому становится более защищенным место изгиба дисплея, утверждают источники.

По словам экспертов, в целом нова модель гаджета, которая все еще находится в стадии разработки, является последователем Moto Razr, однако предполагается, что ряд решений будет взято у модели Royole Flexpai. Экран «раскладушки» в сложенном состоянии оказывается не внутри, а снаружи.

Это весьма противоречивое решение, говорят специалисты. С одной стороны, значительное число функций можно осуществлять, не разгибая дисплей. С другой стороны, степень защищенности такого смартфона автоматически снижается.