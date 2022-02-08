Флористика, буквы, неон и другие модные тренды в весеннем маникюре 2022-го

Каждая девушка хочет, чтобы ее ручки были ухоженными. Поэтому она следит за состоянием своей кожи и ногтей. Безусловно, красивый маникюр делает руки более ухоженными. Нужно подметить, что, как и в моде, в нейл-индустрии тоже все меняется. Поэтому каждой девушке будет полезно узнать, что будет в моде этой весной. Далее мы рассмотрим тренды предстоящего сезона в нейл-индустрии.

Модные тенденции весны 2022-го

Весна – период возрождения после зимы. Поэтому в этот период у многих девушек возникает желание что-то в себе изменить.

Почему бы не сделать новый маникюр? А чтобы не отставать от моды, нужно ознакомиться с тенденциями.

К трендовым новинкам весны относятся:

магнитное покрытие; рисунки, образы животных; аэрография; геометрические мотивы; неоновые оттенки; различные надписи и буквы; нюдовый маникюр; флористические мотивы; различные абстракции, в том числе и отпечатки из фольги; анималистические принты с различными текстурами (кожа змеи, чешуя рыб).

Весной на ногтях можно использовать стразы, блестки, но очень умеренно.

Однотонное покрытие по-прежнему остается в тренде. На коротких ногтях красный цвет и его оттенки очень хорошо смотрятся.

Если говорить про пастельные тона, то стоит отдавать предпочтение таким, как:

карамельные тона; приглушенные желтые оттенки; бежевые и серые тона; оттенки голубого и розового.

В тренде жемчужные тона и белый маникюр. Актуальными остаются модные оттенки прошлых сезонов, такие как оранжевый, зеленый и фиолетовый.