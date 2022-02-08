“Не надо ребенка уродовать!”, “В ходячий колтун превратится”. Волочкова показала, как стал выглядеть недавно приобретенный ею кот

“Мой любимый стилист Тимур, сберегая мое время, приехал ко мне домой покрасить волосы. А пока краска делала свое дело, он решил взяться и за любимого котика Риччи. Тимур спрашивает, в какой цвет его покрасить. Подскажите, пожалуйста”, – написала она.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Подписчики отреагировали на пост.

“Не надо ребенка уродовать!” – призвала na.ta6881.

“За таким котом особый уход нужен. За неделю в ходячий колтун превратится”, – написала krechinao.

Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

О смерти предыдущего питомца Лакки Волочкова сообщила 13 декабря, а на следующий день призналась, что у нее появился новый кот. В мае 2016 года погиб кот Волочковой Гуччи.

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