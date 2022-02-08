Кулеба о базовом сценарии Москвы: РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Украине угрозой силы

Об этом 8 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с главами МИД стран славковского формата (Чехии, Словакии и Австрии – Яном Липавским, Иваном Корчком и Александером Шалленбергом) заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось на YouTube-канале in time Ukraine.

“Ситуация с безопасностью остается в целом неизменной. Мы не видим никакого отвода со стороны РФ войск от границ Украины, не видим пока никаких усилий России по деэскалации. Мы видим, что сейчас базовый сценарий России заключается в попытках дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине с использованием угрозы силой, но еще не самой вооруженной силы”, – сказал Кулеба.

По его словам, Украина “готовится к любым сценариям”.

“Чрезвычайно важно, что мы имеем поддержку наших друзей и партнеров, в частности, из Чехии, Австрии, Словакии, в дипломатическом сдерживании РФ… Также мы благодарны за поддержку и укрепление украинской обороны. Это тоже меры сдерживания России, потому что лучшее сдерживание России – это сильная Украина”, – отметил Кулеба.

Липавский, Корчок и Шалленберг пребывают с визитом в Украине с 7 февраля, они совместно посетили прифронтовую зону на Донбассе.

В украинском МИД подчеркнули, что это “первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран славковского формата”, который имеет цель продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне агрессивных действий РФ.

Контекст:

Визит глав МИД Чехии, Словакии и Австрии проходит на фоне скопления российских войск вблизи границ Украины и сообщений о возможном вторжении РФ.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал 7 февраля 2022 года, что у границ Украины расположены 119 тыс. российских войск наземного компонента. Они находятся в Беларуси, РФ, а также на временно оккупированных территориях в Крыму и ОРДЛО.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме сообщили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

По словам Резникова, вероятность значительной эскалации со стороны РФ – низкая.

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