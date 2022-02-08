В Кремле сочли невозможной «сделку» с Францией по Украине

Россия и Франция не могли заключить никакие «сделки», связанные со снижением напряженности в отношениях с Украиной, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

О том, что Москва и Париж договорились о ряде соответствующих мер, ранее писала со ссылкой на источники газета The Financial Times, передает ТАСС.

«Конечно, Financial Times написала, наверно, по сути неверно, потому что в нынешней ситуации Москва и Париж не могли заключить никаких сделок. Это просто невозможно, потому что Франция является и членом ЕС, и председательствующей страной в ЕС. Франция является и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство – лидерство принадлежит совсем другой стране в этом блоке», – сообщил Песков.

Ранее Financial Times сообщило, что РФ «продвинулась» к деэскалации ситуации вокруг Украины на фоне переговоров президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, политики якобы обсуждали вывод российских военных из Белоруссии по окончании учений. Издание сообщает, что «было достигнуто соглашение не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск.