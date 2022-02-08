Российский сноубордист Вик Уайлд объявил о завершении карьеры

Российский сноубордист американского происхождения Вик (Виктор) Уайлд объявил о завершении спортивной карьеры. Он выступил с соответствующим заявлением сегодня после того как завоевал бронзу Олимпиады в Пекине в параллельном гигантском слаломе.

Мне трудно подобрать слова, их немного. Вы знаете, что я не отлично говорю по-русски. Хочу сказать огромные слова благодарности людям, которые поверили в меня. Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть, – цитирует спортсмена Sports.ru.

Уайлд – двукратный олимпийский чемпион Олимпиады в Сочи 2014 года (одну из медалей он завоевал спустя несколько минут, как Алена выиграла бронзу), на его счету также бронза Чемпионата мира 2013 года. В 2011 году Вик женился на российской сноубордистке Алене Заварзиной – свадьбу спортсмены сыграли в ее родном городе Новосибирске. По рассказам, жениху пришлось выкупать невесту, причем “валютой” стала шоколадка “Аленка”. Год спустя Вик официально получил российское гражданство и стал выступать за нашу сборную. Несколько лет Вика и Алену называли “самой романтичной парой отечественного спорта”, но в прошлом году они развелись. Детей у пары нет.

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Кстати, Алена уже прокомментировала очередную олимпийскую медаль бывшего мужа:

Считаю, что достоин (нести флаг на закрытии Олимпийских игр). Но Олимпиада еще не закончилась. У нас решения принимаются по каким-то своим определенным критериям. Никогда особо этого не понимала. Нужно быть очень заслуженным человеком, чтобы тебе что-то дали. По мне Вик, конечно, достоин нести флаг. Это, наверное, будет очень милая цитата от меня. Но не думаю, что ему дадут. Мне кажется, что ему сейчас это не особо важно. Он с медалью будет плакать еще неделю, – сказала она в беседе с “Матч ТВ”.