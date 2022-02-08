Надо научиться отпускать их: как проще пережить тяжелые эмоции каждому знаку зодиака

Каждый человек по-своему решает свои проблемы или обрабатывает сложные эмоции. То, как именно это происходит, во многом зависит от знака зодиака, под которым этот человек родился. Вот как пытается пережить свои эмоции каждый знак зодиака

Овен

Овны умеют очень хорошо сдерживать свои эмоции и привыкли достаточно глубоко прятать их. Все выглядит так, как будто этот человек совершенно ничего не испытывает.

К сожалению, Овны чувствуют, что всегда должны быть сильными и неуязвимыми при любых обстоятельствах. Ваше эго не позволит того, чтобы другие видели хоть немного вашей слабости. В результате получается так, что даже спустя несколько десятилетий вас все еще беспокоят одни и те же вещи, которые в свое время не были решены.

Телец

Обычно Тельцы достаточно неохотно говорят о своих эмоциях, так как они упрямо придерживаются определенной установки, точки зрения и хорошо знают о том, что все равно разговоры никак не повлияют на их состояние.

Обычно они не хотят разговаривать с теми, кто причастен к их негативному эмоциональному состоянию. Они всегда чувствуют себя намного лучше, когда находятся далеко от того, кто их обидел. Тельцов всегда успокаивает еда и лень.

Близнецы

Близнецы являются самыми настоящими мастерами общения, именно поэтому они упрямо будут добиваться своего, пока не смогут поставить точку в каждом вопросе.

Для них является самым настоящим лекарством возможность поговорить о своих проблемах и заботах. Именно поэтому они просто счастливы, если могут с кем-то выпить чашечку кофе и поговорить. Это позволит понять и принять то, что произошло. Даже если человек и устал от всех этих разговоров, ему все равно придется выслушать Близнеца.

Рак

Рак является достаточно эмоциональным человеком, точно так же как и Рыбы. Они точно так же, когда сталкиваются с проблемами, начинают жалеть себя, однако этим не ограничиваются. Это только лишь первый шаг. Затем приходит замкнутость, вялость, оскорбления и плач. Однако со временем Рак начинает сосредоточиваться на решении проблем.

В конечном итоге Раки начинают стремиться к честному общению, что обычно шокирует все их окружение. При этом они совершенно не задумываются о том, что кому-то причинили вред или кого-то обидели.

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Лев

Львы переживают свои эмоции в зависимости от того, через что именно они прошли. Будучи такими гордыми, они на самом деле не берут на себя все свои обязательства.

Если они себя плохо чувствуют на эмоциональном уровне, то постараются все это приглушить и будут притворяться, что все в порядке. В некоторых случаях будет просто сожаление.

Однако если Львам причинил боль другой человек, то он готов сыграть самую настоящую драму, ожидая утешения, помощи и поддержки от своих близких, чтобы буквально возродиться.

Дева

Девы являются достаточно скрупулезными людьми, именно поэтому склонны к глубокому самоанализу.

Эти люди достаточно скупые на эмоции, именно поэтому они никому не станут рассказывать о своих чувствах.

Весы

Совсем не сложно догадаться о том, обижаются Весы или нет, так как свою обиду они выражают довольно явно. Ссоры, замкнутость, надутые губы и многое другое – все это характерно для этих людей, которые пытаются обрести утраченную гармонию другими способами. Это может быть искусство, еда, спорт, уборка и т. д. Это могут быть любые вещи, которые приносят Весам счастье. В таких ситуациях они склонны бежать туда, где им будет хорошо.

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Скорпион

Вы нисколько не хотите делиться своим горем с другими людьми, так как любите держать свою эмоциональную жизнь в секрете.

Даже если все будет хорошо, Скорпионы скажут обратное. Они думают о том, что все равно им никто не сможет помочь, поэтому не стоит стараться и кого-то посвящать в свои проблемы.

По их логике они чувствуют себя совершенно ненужными. Если Скорпионы обижены, то они предпочтут виртуальное общение вместо живого.

Стрелец

Большую часто времени Стрелец пытается притвориться, что ничего не произошло и что в его жизни все в порядке и совершенно ничего не случилось.

Близкие знакомые знают, что все совсем не так, как хочется это показать представителю знака. Стрельцы склонны подавлять свои обиды и не показывать проблемы, так как хотят, чтобы другие люди видели их оптимистичными.

Козерог

Козерог никогда не демонстрирует свои эмоции, особенно тогда, когда ему больно. Это самый настоящий мастер скрывать свои обиды. Даже спустя много лет он не расскажет о том, что именно его беспокоило. Это часто приводит к тому, что у Козерогов остаются очень глубокие душевные раны, залечить которые просто невозможно.

Водолей

Водолеи никак не славятся тем, что они легко рассказывают о своих эмоциях. В основном они привыкли подавлять все в себе.

Из-за того что в их голове бушует много мыслей, но они не слишком охотно ими делятся и просто предпочитают убежать. Лучшим лекарством для них будет спорт, вредные привычки или же просто сон.

Рыбы

Это один из самых эмоциональных знаков. Для них абсолютно все в жизни имеет определенный важный смысл.

Когда Рыбам плохо, они предпочитают на какое-то время затаиться. Представители этого знака будут слушать грустную музыку, читать грустные истории или просто смотреть фильмы.