Мнение: Смутное время

Правоохранители из СКР, МВД и ФСБ решительно и смело возбуждающие уголовные дела за демонстрацию ягодиц, готовые гнобить за лайки и перепосты, старательно делают вид, что нет ничего предосудительного в доносящихся из Чечни угрозах убийством или в обещаниях резать головы.

Трудно что-либо добавить к написанному Юлией Латыниной или выложенному на своем канале в YouTube Ильей Яшиным.

Оставлю это здесь.

…. Эта не впервые проявившаяся стеснительность государства российского смущает в данном случае вовсе не одних либералов, оппозиционеров и прочих «врагов», которых сажают за твиты. Ролики про отрезание голов нарушили негласный договор между обществом и Чечней: вы там, в Чечне, делайте что хотите, это волнует одних только правозащитников, а Россия — дело другое. А тут вот стремительно нищающим людям еще и показали, как из Нижнего Новгорода в Чечню волокут женщину без тапочек. В этой ситуации каждый задумается: «А что будет, если они завтра придут ко мне в дом? Отнимут мой бизнес? Объявят мне кровную месть и пообещают отрезать голову, если я не поделюсь? Что скажет полиция? «Договаривайтесь»? Что скажет Песков? «Я не понимаю по-чеченски»?»

А вы думали, зачем у российских олигархов в офисах стоят все эти мощные оборонительные укрепления? Против ОМОНа? Ему неважно. Против публики? Этих и так не пустят.

Да-да, вы правильно поняли. Для этого и стоят. Причем давно.

В этом смысле Илья Яшин очень точно рассчитал, что тот, кто сейчас бросил вызов Кадырову, пока Путин в Пекине, и есть претендент на власть. Мало кто в России хочет жить по адатам и шариату, чтобы любому могли отрезать голову или отобрать бизнес. Тут главное — выжить, бросив такой вызов.

Надо сделать одну важную оговорку: публичное обещание отрезать головы никак не противоречит духовным скрепам и наказаниям за голые ягодицы на фоне храма. Напротив, это и есть квинтэссенция скреп. Скрепы — это как раз для того самого общества, где при виде голых ягодиц тащат на костер, а головы отрезают именно что публично. Есть только одна проблема. И заключается она в том, что и за ягодицы, и за головы должна отвечать одна инстанция, имеющая монополию на насилие.

А когда дела за голые ягодицы возбуждает СК, а головы обещают отрезать в Чечне и всесильный СК этого изо всех сил не замечает, то оказывается, что никакой монополии на насилие у данного государства нет. А если учесть, что ранее данное государство само старательно ликвидировало все остальные резоны своего существования, демонстративно и публично втаптывая в грязь понятия права, правосудия, равенства перед законом и прочих бездуховных идей ненавистного Запада, то из всех скреп-то у него и осталась одна монополия на насилие.

И вдруг оказалось, что и ее нет.

Подробности здесь.

Не сомневаюсь, что у Рамзана Кадырова найдутся защитники, которые кинутся обливать помоями Юлию Латынину и Илью Яшина. Но эти защитники, прежде чем ругать Юлию и Илью, просто обязаны признать право Рамзана Кадырова и его приближенных отрезать головы. Как признать и право чеченских отморозков вывозить в Чечню любого россиянина из любого города или деревни России. Так или не так?

Фотографии отсюда и отсюда

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