 

Мнение: Смутное время

08.02.2022, 13:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правоохранители из СКР, МВД и ФСБ решительно и смело возбуждающие уголовные дела за демонстрацию ягодиц, готовые гнобить за лайки и перепосты, старательно делают вид, что нет ничего предосудительного в доносящихся  из  Чечни угрозах убийством  или  в обещаниях резать головы.

Трудно что-либо добавить к  написанному Юлией Латыниной или выложенному на своем канале в YouTube Ильей Яшиным.

Оставлю это здесь.

…. Эта не впервые проявившаяся стеснительность государства российского смущает в данном случае вовсе не одних либералов, оппозиционеров и прочих «врагов», которых сажают за твиты. Ролики про отрезание голов нарушили негласный договор между обществом и Чечней: вы там, в Чечне, делайте что хотите, это волнует одних только правозащитников, а Россия — дело другое. А тут вот стремительно нищающим людям еще и показали, как из Нижнего Новгорода в Чечню волокут женщину без тапочек. В этой ситуации каждый задумается: «А что будет, если они завтра придут ко мне в дом? Отнимут мой бизнес? Объявят мне кровную месть и пообещают отрезать голову, если я не поделюсь? Что скажет полиция? «Договаривайтесь»? Что скажет Песков? «Я не понимаю по-чеченски»?»

А вы думали, зачем у российских олигархов в офисах стоят все эти мощные оборонительные укрепления? Против ОМОНа? Ему неважно. Против публики? Этих и так не пустят.

Да-да, вы правильно поняли. Для этого и стоят. Причем давно.

В этом смысле Илья Яшин очень точно рассчитал, что тот, кто сейчас бросил вызов Кадырову, пока Путин в Пекине, и есть претендент на власть. Мало кто в России хочет жить по адатам и шариату, чтобы любому могли отрезать голову или отобрать бизнес. Тут главное — выжить, бросив такой вызов.

Надо сделать одну важную оговорку: публичное обещание отрезать головы никак не противоречит духовным скрепам и наказаниям за голые ягодицы на фоне храма. Напротив, это и есть квинтэссенция скреп. Скрепы — это как раз для того самого общества, где при виде голых ягодиц тащат на костер, а головы отрезают именно что публично. Есть только одна проблема. И заключается она в том, что и за ягодицы, и за головы должна отвечать одна инстанция, имеющая монополию на насилие.

А когда дела за голые ягодицы возбуждает СК, а головы обещают отрезать в Чечне и всесильный СК этого изо всех сил не замечает, то оказывается, что никакой монополии на насилие у данного государства нет. А если учесть, что ранее данное государство само старательно ликвидировало все остальные резоны своего существования, демонстративно и публично втаптывая в грязь понятия права, правосудия, равенства перед законом и прочих бездуховных идей ненавистного Запада, то из всех скреп-то у него и осталась одна монополия на насилие.

И вдруг оказалось, что и ее нет.

Подробности здесь.

Не сомневаюсь, что у Рамзана Кадырова найдутся защитники, которые кинутся обливать помоями Юлию Латынину и Илью Яшина. Но эти защитники,  прежде чем ругать Юлию и Илью,  просто обязаны признать  право Рамзана Кадырова и его приближенных отрезать головы.   Как признать и право чеченских отморозков вывозить в Чечню любого россиянина из любого города или деревни России. Так или не так?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / У врача, лечившего пивом COVID-19, не умер ни один пациент

29.03 / В НАСА готовятся к запуску «машины времени» стоимостью 10 миллиардов долларов

05.04 / Ученые считают, что жизнь на Землю занесена из космоса

07.11 / Возмущенная запретом фильма Джоли встала грудью за геев: Не хотят видеть красоту любви!

02.06 / Мнение: Военные страдания

12.10 / Что ждёт Решетову? – Личное мнение

01.06 / Школьный «дистант» ударил по психическому здоровью матерей и меньше – отцов

26.09 / Давид Манукян устроил для Ольги Бузовой романтический сюрприз

18.07 / Розмарин и мята вошли в ТОП-10 самых полезных специй

19.05 / Мнение: Платошкину дали 5 лет условно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика