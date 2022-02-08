Бурба: Анализ показывает, что в 2014 году был не просто захват Крыма. Россия готовилась годами

“Что было – скажу потом. Но как воспользовались этим наши враги, в том числе россияне, – большой вопрос. И, я вам скажу, это была большая подготовка. Анализ показывает, что это был не просто захват Крыма. Была подготовка, которая шла годами, чтобы захватить не только Крым, но и Луганск и Донецк”, – сказал Бурба.

По его словам, это была хорошо спланированная операция против Украины, “которая шла больше двух-пяти лет”.

“Вы помните, внедрялись российские граждане во все органы власти [в Украине]”, – подчеркнул Бурба.

Он считает, что Украина “проспала Крым”, в частности, не обратила должного внимания на то, что Россия раздает гражданство жителям полуострова.

“Это наша ошибка, и мы за это поплатились”, – сказал Бурба.

Гордон спросил, была ли “позорная сдача” Крыма России предательством высшего руководства Украины.

“Когда я в 2016 году возглавил ГУР, мне было интересно посмотреть все архивы ГУР, начиная с 2013–2014 годов. Конечно, я был удивлен. Мы говорили, что мы проспали, не увидели, но некоторые моменты, если правильно делать анализ, хороший анализ, – в военной разведке все это было. Относительно все, конечно. Была ли это сдача? Есть уголовное дело, я в нем допрашивался. У меня есть свое мнение. Но, извините, Уголовный процессуальный кодекс на первом месте, поэтому я молчу”, – ответил Бурба.

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Аннексия полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

По словам Сергея Пашинского, который во время аннексии был и.о. главы Администрации Президента, тогдашний и.о. президента Александр Турчинов давал команду украинским военным в Крыму стрелять по российским военнослужащим, но они так и не выполнили приказ. По мнению Пашинского, это произошло потому, что многие военные в Крыму симпатизировали российской власти. “На 70% крымские части были укомплектованы крымчанами, а вы знаете настроения в Крыму. Они считали, что это историческая справедливость”, – заявил он.

По утверждениям Турчинова, в начале 2014 года Вооруженные силы Украины могли противопоставить России только две батальонно-тактические группы. Большинство украинских военнослужащих, сотрудников СБУ и МВД, которые во время аннексии находились на полуострове, по словам Турчинова, изменили присяге. “Для понимания ситуации: не предали свою страну из находившихся в Крыму 13 468 солдат и офицеров Вооруженных сил только 3990 (29,6%), из 10 936 работников МВД – только 88 человек (0,8%), из 1870 пограничников в Украину вернулось только 519 (27,7%), из 2240 работников СБУ – только 242 (10,8%), из 527 офицеров и прапорщиков Управления госохраны не предало Украину только 20 человек (3,8%)”, – сказал Турчинов в начале 2017 года.

Бывший командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко считает, что Россия готовилась к захвату Крыма еще в 2003 году, во время украино-российского конфликта вокруг острова Тузла в Керченском проливе. “Я тогда был командиром полка отдельного 32-го армейского корпуса, который дислоцировался в Керчи. И Тузла была от нас в 4 км. Благодаря решимости тогда были приняты все меры, и этот конфликт был нивелирован”, – сказал он.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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