 

Бурба: Анализ показывает, что в 2014 году был не просто захват Крыма. Россия готовилась годами

08.02.2022, 13:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Что было – скажу потом. Но как воспользовались этим наши враги, в том числе россияне, – большой вопрос. И, я вам скажу, это была большая подготовка. Анализ показывает, что это был не просто захват Крыма. Была подготовка, которая шла годами, чтобы захватить не только Крым, но и Луганск и Донецк”, – сказал Бурба.

По его словам, это была хорошо спланированная операция против Украины, “которая шла больше двух-пяти лет”.

“Вы помните, внедрялись российские граждане во все органы власти [в Украине]”, – подчеркнул Бурба. 

Он считает, что Украина “проспала Крым”, в частности, не обратила должного внимания на то, что Россия раздает гражданство жителям полуострова. 

“Это наша ошибка, и мы за это поплатились”, – сказал Бурба. 

Гордон спросил, была ли “позорная сдача” Крыма России предательством высшего руководства Украины. 

“Когда я в 2016 году возглавил ГУР, мне было интересно посмотреть все архивы ГУР, начиная с 2013–2014 годов. Конечно, я был удивлен. Мы говорили, что мы проспали, не увидели, но некоторые моменты, если правильно делать анализ, хороший анализ, – в военной разведке все это было. Относительно все, конечно. Была ли это сдача? Есть уголовное дело, я в нем допрашивался. У меня есть свое мнение. Но, извините, Уголовный процессуальный кодекс на первом месте, поэтому я молчу”, – ответил Бурба. 

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Аннексия полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

По словам Сергея Пашинского, который во время аннексии был и.о. главы Администрации Президента, тогдашний и.о. президента Александр Турчинов давал команду украинским военным в Крыму стрелять по российским военнослужащим, но они так и не выполнили приказ. По мнению Пашинского, это произошло потому, что многие военные в Крыму симпатизировали российской власти. “На 70% крымские части были укомплектованы крымчанами, а вы знаете настроения в Крыму. Они считали, что это историческая справедливость”, – заявил он.

По утверждениям Турчинова, в начале 2014 года Вооруженные силы Украины могли противопоставить России только две батальонно-тактические группы. Большинство украинских военнослужащих, сотрудников СБУ и МВД, которые во время аннексии находились на полуострове, по словам Турчинова, изменили присяге. “Для понимания ситуации: не предали свою страну из находившихся в Крыму 13 468 солдат и офицеров Вооруженных сил только 3990 (29,6%), из 10 936 работников МВД – только 88 человек (0,8%), из 1870 пограничников в Украину вернулось только 519 (27,7%), из 2240 работников СБУ – только 242 (10,8%), из 527 офицеров и прапорщиков Управления госохраны не предало Украину только 20 человек (3,8%)”, – сказал Турчинов в начале 2017 года.

Бывший командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко считает, что Россия готовилась к захвату Крыма еще в 2003 году, во время украино-российского конфликта вокруг острова Тузла в Керченском проливе. “Я тогда был командиром полка отдельного 32-го армейского корпуса, который дислоцировался в Керчи. И Тузла была от нас в 4 км. Благодаря решимости тогда были приняты все меры, и этот конфликт был нивелирован”, – сказал он. 


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Осиротевшего из-за коронавируса новорожденного отдадут под опеку дальней родственнице

09.08 / Германия предоставит €10 млн помощи Бейруту после взрыва

06.04 / «Мерси, не надо» — недоверчивые парижане отказываются от прививки AstraZeneca

13.06 / У Нетаньяху отобрали пост премьера Израиля

25.06 / Москвичам предсказали аномальную жару в субботу

26.09 / Усик выиграл у Джошуа бой за звание объединенного чемпиона мира

04.07 / В РФ подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

18.01 / Нардепы от “Слуги народа” хотят отменить перенос рабочих дней из-за праздников как “типичную советскую традицию”

08.02 / Российского судью избрали вице-председателем суда ООН

07.01 / Американский сенатор о штурме Капитолия – мы выглядим как страна третьего мира

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика