 

“О боги, это очень красиво”, “Кошечка”. Дорофеева снялась в миниатюрном топе

08.02.2022, 13:06, Новости дня
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“Любить – страшно. Мы сильно боимся быть отвергнутыми. Мы гордые. Мы боимся показаться слабыми. Но все-таки, если мы решаемся сделать шаг, если перебарываем этот страх, то впереди нас может ждать настоящее чудо. И вот он, этот главный момент смелости. Можно ничего не делать и жить как раньше, ведь так очень комфортно и хорошо, а можно рискнуть”, – написала она.

По словам Дорофеевой, она часто стесняется сказать о своих чувствах, чтобы не показать свою слабость.

“А разве сила не в том, чтобы позволять себе хоть иногда быть “слабыми”? Разве сила не в том, чтобы быть искренними и разными, пусть не всегда уверенными в себе? Мне кажется, быть смелым – значит быть честным, прежде всего, с самим собой. А если хочется сказать о любви – решайся, попробуй. Тебе точно станет легче”, – написала она.

Пост Дорофеева сопроводила собственным снимком в миниатюрном черном топе и высоких перчатках. Она позировала, стоя вполоборота к объективу.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Кошечка”, – прокомментировала подписчица velikolepnui_vek1.

“О боги, это очень красиво”, – написала ks_zav1.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Певица замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Пара сыграла свадьбу в 2015 году. Детей у супругов нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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