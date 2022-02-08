“Можно и до 70, но охладел”. Наташа Королева заявила, что ее 51-летниий муж завершил карьеру стриптизера

По словам певицы, теперь ее муж является перспективным художником.

“Стриптиз – та страница, которая уже закрыта и по возрасту, и по энергии. Давайте будет честными. Да, Сережа в прекрасной форме. Но ему 8 марта будет 52 года. Я понимаю, что можно и до 70 лет, но у него у самого уже нет желания. Он занимался таким родом деятельности, потому что ему нравилось самому. Он горел стриптизом, ему было в кайф, но время идет, ситуация меняется, он меняется. Я, думаю, что он даже сам охладел к этому виду деятельности. Он красиво закончил, с красивым шоу – к 50-летию. Успел сделать до пандемии”, – заявила супруга Тарзана.

Контекст:

Королева и Глушко начали строить отношения в 2001 году. Официально пара зарегистрировала брак в августе 2003-го. За год до этого у них родился сын Архип.

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.

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