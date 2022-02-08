США лидируют в мире и по неравенству, и по смертности от COVID-19 — и это не просто совпадение

Пандемия коронавируса оказалась особенно тяжёлым испытанием для США: в этой стране фиксируется значительно более высокая смертность, чем в других развитых государствах, пишет The Guardian. Как подчёркивается в материале издания, эксперты убеждены, что одним из главных факторов, объясняющих такое положение дел, выступает колоссальное имущественное неравенство, от которого страдает Америка.



AP

США установили абсолютный рекорд по смертности от COVID-19: пандемия коронавируса унесла уже 900 тыс. американских жизней, что эквивалентно населению 15-го по численности города страны и больше, чем живёт в Сан-Франциско, Вашингтоне или Бостоне, пишет The Guardian. «Это настоящий город-призрак — и его население с каждым днём всё растёт», — пишет обозреватель издания. Но дело отнюдь не только в абсолютных показателях: Америка также обогнала по смертности все остальные богатые страны, причём половина погибших от COVID-19 людей умерли уже после того, как в США развернулась кампания по вакцинации, отмечает британский журналист.

По мысли автора, в борьбе с пандемией Соединённые Штаты так и не смогли проявить себя как единое государство, поэтому ни последовательности, ни умения действовать на опережение Вашингтон за всё это время ни разу не показал; вместо этого большая часть ответственности — как, впрочем, и вины — была возложена на отдельных граждан. «В связи с колоссальным имущественным расслоением, неэффективностью системы здравоохранения и политическим расколом внутри общества итоги оказались мрачными», — заключает обозреватель The Guardian.

«Все эти факторы создали для граждан более высокий риск смерти от COVID-19», — сказала в интервью The Guardian реаниматолог и декан факультета общественного здравоохранения Брауновского университета Меган Рэнни. Как пишет обозреватель британского издания, результатом в том числе стали значительно более низкие по сравнению с другими развитыми странами темпы вакцинации населения, из-за которых на систему здравоохранения США, и так находившуюся в «тяжёлом» положении на момент начала пандемии, начали одна за другой обрушиваться волны заражаемости.

В других странах, где также наблюдалась высокая смертность от COVID-19 на первых этапах пандемии, она хотя бы несколько снизилась после появления омикрон-штамма, но в США число людей, погибших от этого варианта коронавируса, уже сейчас начинает превышать количество смертей, зафиксированных во время волны дельта-штамма осенью 2021 года, а январь 2022-го и вовсе оказался одним из самых страшных периодов за весь период пандемии вообще, говорится в материале The Guardian. Власти страны, между тем, пытаются сымитировать возвращение к нормальной жизни, которое начинают другие страны — несмотря на то что в Америке наблюдается совершенно иная картина в плане числа госпитализированных и погибших, и от коронавируса каждый день умирает почти столько же людей, сколько погибли в терактах 11 сентября 2001-го, подчёркивается в статье.

«Первая и самая очевидная проблема — это скорость вакцинации и ревакцинации, — поясняет Меган Рэнни. — Темп вакцинации у нас однозначно ниже, чем в большинстве остальных стран с высоким уровнем доходов, да и по ревакцинации мы отстаём. А, как свидетельствуют исчерпывающие данные Центров по контролю и профилактике заболеваний, вакцинация и ревакцинация крайне эффективно предотвращают смерти, причём даже при заражении омикрон-штаммом». По информации The Guardian, несмотря на доступность вакцин на данный момент от коронавируса привились лишь около 64% американцев, а ревакцинацию прошли лишь 48% из них.



«Учитывая, что наша страна избрала стратегию формирования иммунитета исключительно посредством вакцинации, людей мы прививаем не слишком эффективно, — поведал в беседе с обозревателем британской газеты доцент факультета эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Чаня Цзэнси при Гарвардском университете Уильям Хэйнедж. — В стране есть обширные регионы, где вакцинировано не так много людей, а то обстоятельство, что для действительно надёжной защиты от омикрон-штамма нужно также пройти ревакцинацию, лишь всё усугубляет».

По данным The Guardian, сохраняются в Америке и проблемы с доступом к вакцинам: тогда как у более обеспеченных граждан было много возможностей вакцинироваться, людям победнее получить укол, а затем взять на работе отгул, чтобы перетерпеть возможные побочные эффекты, до сих пор непросто. Как рассказал Хэйнедж, среди невакцинированных американцев от 15 до 20% говорят, что желают привиться, но пока просто не имели возможности это сделать. При этом невакцинированные граждане из бедных слоёв населения попадают под «двойной удар», поскольку и риск заразиться коронавирусной инфекцией у них тоже выше, заявил эксперт. «Эти люди чаще заражаются, но реже прививаются, а даже если привьются, имеют меньше возможностей принять дополнительные меры для собственной защиты, ведь они боятся потерять в окладе или брать отгулы, работодатель их никуда не отпустит», — приводит его слова The Guardian.

Как подчёркивается в материале британского издания, США обгоняют все страны «Большой семёрки» по имущественному расслоению, а американские законы не обеспечивают гражданам оплачиваемые больничные. «Отсутствие оплачиваемых больничных — это просто позор, — убеждён Уильям Хэйнедж. — Если нам действительно небезразличен трудовой народ, дадим же ему больничные. Ведь эти больничные позволят сделать так, чтобы заболевшие не заражали других людей, даст им возможность внести вклад в профилактику на рабочих местах — тут и думать нечего».

Ещё одна причина более высокой смертности от COVID-19 среди менее обеспеченных американцев — это сама система здравоохранения страны: людям, не имеющим медстраховки, чаще всего приходится дольше дожидаться приёма терапевта, из-за чего возрастает риск более тяжёлого течения заболевания. Кроме того, они чаще страдают от хронических заболеваний, которые также создают дополнительные риски при заражении коронавирусной инфекцией. «Социальное неравенство отражается — и усугубляется — в нашей статистике по смертности самыми разными путями, — полагает Меган Рэнни. — После появления коронавируса мы потеряли возможность маскировать эти глубинные проблемы, а усугубился эффект этих проблем из-за того, что многие средства социальной поддержки, которые раньше позволяли нам кое-как выкарабкиваться, перестали работать».

По словам Рэнни, Америка также отличается более высокой в сравнении с другими развитыми странами смертностью от употребления опиоидов и насильственных преступлений с применением огнестрельного оружия, а больницы в США куда чаще, чем за рубежом, сталкиваются с перегрузками в плане количества пациентов. «Между такими перегрузками и плохим исходом самых разных заболеваний и травм есть корреляция, — цитирует эксперта The Guardian. — А к тому же, согласно предварительным итогам некоторых исследований, когда в больницах больше пациентов с коронавирусной инфекцией или уже переполнены реанимационные отделения, риск смерти от COVID-19 там возрастает».

Согласно научной работе, недавно опубликованной в журнале Lancet, одним из факторов, влияющих на смертность от коронавируса в стране, является доверие к правительству — в тех странах, где граждане меньше доверяют властям, фиксировалась более высокая заражаемость и смертность от COVID-19, пишет обозреватель The Guardian. «Если человек не доверяет властям, он с меньшей вероятностью будет на ранних этапах следовать рекомендациям или распоряжениям в рамках локдаунов или соблюдать масочный режим, — объясняет Меган Рэнни. — А кроме того, низкий уровень доверия также мешает властям предпринимать важные меры — такие, например, как распространение масок или проведение тестирования — и собирать данные». Как отметила эксперт, надёжные данные по возрастной структуре заболеваемости COVID-19 публикуют лишь 25 американских штатов, из-за чего, к примеру, установить, сколько заболевает детей, становится трудно. По мнению Рэнни, это создаёт своеобразный порочный круг: органы здравоохранения, не имея надёжных данных, не могут разработать по-настоящему эффективные профилактические меры, а недостаточно эффективные меры население соблюдать отказывается, поскольку им не доверяет.

Как подчёркивается в материале The Guardian, из-за особого государственного устройства США федеральное правительство страны не имеет полномочий для повсеместного внедрения профилактических мер, и ответственность за это ложится на местные власти. Между тем, во время пандемии арсенал властей в плане борьбы с чрезвычайными происшествиями в области здравоохранения уменьшился ещё сильнее: за это время более половины американских штатов ввели дополнительные ограничения на полномочия органов здравоохранения, отмечает обозреватель издания. По словам Уильяма Хэйнеджа, в Америке имеются определённые «круги», заинтересованные в ослаблении регулирования в области здравоохранения, для которых вопрос упирается лишь в то, насколько высокую смертность готово терпеть население — и они видят, что даже нынешняя статистика не слишком возмущает значительную часть населения страны.

По мнению Меган Рэнни, у США ещё есть время, чтобы сменить курс и предотвратить настолько высокую смертность в будущем. «Я убеждена, что перед нами открывается возможность создать лучшее будущее», — сообщила эксперт обозревателю The Guardian, отметив, что лидеры страны «могут воспользоваться моментом для того, чтобы отстроить необходимую инфраструктуру, чтобы в том случае, если появится какой-то новый штамм или случится другая мощная пандемия, у нас была система для урегулирования такой ситуации».

Однако эффективность реагирования США на пандемию дополнительно снижает американская исключительность, констатирует обозреватель The Guardian. «Утверждать, что реальность будет такой, какой её хочет видеть сам человек, что при желании можно быть кем угодно — это очень по-американски, — комментирует ситуацию Уильям Хэйнедж. — Вот только реальность реальна, а вирусу плевать, кто ты. Единственное, что его интересует — это то, что тебя можно заразить».