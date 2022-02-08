 

Западные СМИ оценили встречу Путина и Макрона

08.02.2022, 12:54, Новости дня
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Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона стала «возможно, самой важной встречей» для безопасности Европы, заявили западные СМИ.

Американская New York Times сообщила, что встреча Путина и Макрона была «необычной» по продолжительности и по формату – лидеры общались тет-а-тет, без помощников в зале, передает РИА «Новости». 

В свою очередь газета Washington Post отметила, что Макрон был полон решимости использовать «посреднический тон», и даже назвал Россию «соседом и другом».

Тем временем британская Times подчеркивает, что энтузиазм Макрона не разделяют США и страны Восточной Европы, их беспокоит попытки французского лидера найти дипломатическое решение кризису в отношениях с Россией. 

«Макрон вошел в берлогу медведя и был растерзан», – написала газета Politico.

При этом большинство западных изданий положительно оценили значение переговоров Путина и Макрона. В частности, французская Figaro отметила, что эта встреча может быть самой важной «для будущего Украины и безопасности Европы». Однако, по мнению издания, на данный момент хозяином игры остается Путин.

Французское издание Echos оценило переговоры, как «не диалог глухих, но до компромисса еще далеко». Немецкий журнал Spiegel назвал «успехом» продолжительность переговоров в Кремле, которые заняли более пяти часов.

Напомним, в понедельник переговоры Путина и Макрона продлились более пяти часов и завершились около полуночи.

После российский лидер прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять. 

Президент Франции после встречи с Путиным в Москве в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.



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