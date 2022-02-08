 

До независимой экспертизы допустили 10 тыс. заявок на конкурс президентского фонда культурных инициатив

08.02.2022, 12:54, Новости дня
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Экспертный совет грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив принял решение о допуске 9 тыс. 906 заявок до независимой экспертизы.

Заседание совета прошло 7 февраля в Москве. За время заявочной кампании было подано 10 тыс. 290 заявок, часть из них – 384 – не прошли стадию валидации из-за неверно оформленных документов или их несоответствия условиям конкурса, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Наибольшее количество проектов представлено в категории от 500 тыс. рублей до 3 млн рублей – 5 тыс. 208 заявок, на втором месте категория до 500 тыс. рублей – 3 тыс. 25. Суммарно это 80% поступивших заявок.

«Для того, чтобы фактор времени не сказался на качестве оценки проектов, мы увеличили число экспертов. Каждый проект-участник по-прежнему будет рассматриваться двумя экспертами независимо друг от друга. В случае, если их мнение будет существенно различаться, проект будет направлен для оценки третьему эксперту (…) Хочу отметить, что в Год культурного наследия народов РФ достаточно активно проявили себя авторы проектов, связанных с возрождением культурных традиций, популяризацией народного искусства, сохранением памятников истории и культуры», – сказал продюсер, председатель экспертного совета конкурса Президентского фонда культурных инициатив Игорь Матвиенко.

Накануне заседания советом был утвержден список из 114 новых экспертов конкурса.

Проекты на грантовый конкурс подавались в восьми тематических направлениях, самыми популярными среди участников конкурса стали: «Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей» (36,91% заявок), «Место силы. Малая родина. Локальная идентичность» (23,28% заявок), «Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий» (9,53% заявок) и «Многонациональный народ» (9,42% заявок).



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