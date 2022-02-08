Французский политолог назвал важный результат переговоров Путина и Макрона

«Важным результатом встречи лидеров РФ и Франции стали некие новые подходы к урегулированию украинского кризиса», – сказал газете ВЗГЛЯД французский политолог Арно Дюбьен, комментируя итоги переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Москве.

«Суть переговоров досконально неизвестна. Хотя ясно, что разночтения по определенным вопросам между Россией и Францией сохраняются. При этом стороны продолжают поиски компромисса по урегулированию украинского кризиса, а также по гарантиям безопасности, предложенным российской стороной», – отметил директор аналитического центра «Обсерво» при Франко-российской торгово-промышленной палате Арно Дюбьен.

«Разговор двух лидеров прошел с акцентом на некие новаторские предложения, выдвинутые Макроном. Думаю, что обсуждались именно новые подходы к урегулированию ситуации вокруг Украины. Вероятно, сегодня президент Франции будет их обсуждать уже с украинским лидером в Киеве», – предположил политолог.

«По остальным вопросам, включая европейскую безопасность, вряд ли есть какие-то подвижки, – добавил Дюбьен. – Это было заметно и по пресс-конференции президентов, и по неформальным беседам на борту президентского самолета, когда Макрон только летел в Москву и о которых сообщала западная пресса».

«Однако ценно то, что дипломатия продолжает свою работу. Вряд ли сегодня вечером после переговоров в Киеве будет дано какое-то окончательное решение относительно новых предложений по урегулированию напряженной ситуации вокруг Украины. Тем не менее, надеюсь, что они не будут полностью заблокированы Киевом», – полагает собеседник.

Он также обратил внимание на длительность переговоров лидеров РФ и Франции. «Если президенты три раза за неделю общаются по телефону, а затем считают необходимым встретиться – значит, им есть, о чем разговаривать. Это уже очень важный момент, – уверен Дюбьен. – Примечательно также и то, что после переговоров с Путиным Макрон прогулялся по Красной площади. Всем известно, что французский президент почти не спит и, вероятно, решил воспользоваться возможностью и увидеть красоты российской столицы».

Встреча лидеров РФ и Франции прошла в понедельник в представительском кабинете первого корпуса Кремля в формате один на один. Как отметил Путин, открывая переговоры, между Москвой и Парижем создана «хорошая атмосфера для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами». Президент РФ также констатировал, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по европейской безопасности.

Президент Франции в свою очередь заявил, что вопрос по Украине является очень важным, в связи с чем Москве и Парижу нужно вместе найти коллективный полезный ответ для РФ и для всей Европы во избежание войны.

На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.

Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения. Путин прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что в общих чертах проинформировал Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Он отметил, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году.

Российский лидер также заявил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.

«В доктринальных документах Украины прописано, что РФ – противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина – член НАТО, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!» – приводит слова Путина ТАСС.