 

Студентов, получивших больше двух троек в ходе сессии, переведут на платную форму обучения

08.02.2022, 12:51, Разное
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Для повышения успеваемости Минобрнауки издало постановление, позволяющее высшим учебным заведениям переводить на платную форму обучения студентов, получивших в ходе сессии оценки «удовлетворительно» по двум и более дисциплинам.

Документ позволяет перевести троечников на платное отделение постановлением ректора, а в случае отказа студента отчислять его из учебного заведения.

– Я считаю, что сегодня поступить на бюджет это всё равно, что выиграть джекпот, и неприятно, что такие студенты считают допустимым учиться на «тройки». Поэтому необходимо создать бюджетникам такую мотивацию, чтобы они или учились хорошо, или учились на платном отделении. Так мы поможем и самим вузам, – прокомментировал документ советник министра образования Виктор Садовничий.

Освободившиеся бюджетные места в таком случае останутся незаполненными, а выделенные средства пойдут на премии руководству вузов или на улучшение материально-технической базы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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