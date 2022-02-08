 

В паутине: новый смелый выход беременной Рианны в Лос-Анджелесе

08.02.2022, 12:50, Разное
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На прошлой неделе Рианна и A$AP Rocky рассказали миру, что ждут ребенка, и теперь барбадосская певица не скрывает своего положения, выходя на публику. Накануне 33-летнюю певицу папарацци запечатлели во время стрит-стайл фотосессии, ее автором стал тот же фотограф, что снимал их вместе на улице – Майлз Диггзи. Звезда снова выбрала откровенный наряд, оголив на этот раз не только округлившийся живот, но и грудь: легинсы The Attico, винтажный топ с декольте-шнуровкой Jean Paul Gaultier, лаковые туфли Jimmy Choo и затемненные очки Balenciaga. Дополнить образ Рианна решила бордовой помадой, плетеными косичками и золотыми украшениями.

Многим стиль беременной РиРи понравился, но нашлись и те, кто раскритиковал ее выбор одежды:

Мы поняли, ты беременна. Но ты выглядишь смешно!

Неужели она не могла позволить себе хотя бы футболку?

Беременной женщине не следует носить каблуки. Высокий риск упасть.

Напомним, слухи о романе между Рианной и A$AP Rocky поползли еще в начале декабря 2020-го, когда они были замечены на прогулке по Нью-Йорку, а перед этим их видели вместе на ужине в отеле Beatrice Inn. Чуть позже инсайдер People заявил, что артисты начали встречаться еще в ноябре, и они “действительно неразлучны”. В мае 2021-го, спустя месяц после того, как папарацци сняли влюбленных на выходе из ресторана Delilah в Лос-Анджелесе, в беседе с репортером рэпер назвал Рианну “любовью всей его жизни” и “его леди”.

В качестве пары влюбленные дебютировали на дорожке бала Института костюма Met Gala в середине сентября.

Впервые о беременности Рианны заговорили в ноябре, когда ей присудили звание национального героя Барбадоса. На церемонии певица появилась в облегающем платье, которое подчеркивало ее живот. А последние два месяца пара часто попадала в объективы папарацци, причем Рианна на кадрах была исключительно в мешковатых одеждах.



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