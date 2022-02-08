Пора валить – Личное мнение

Я, возможно, сейчас крайне непатриотично скажу, но если когда и валить отсюда, то делать это необходимо в феврале-марте.

Более того, если уж осталась наидинеСфивралём, валить следует не на замороженные курорты Краснодарского края, а, как минимум, в Египет.



Фото: Соцсети

В идеале, конечно бы, на Мальдивы, а не в Египет. Да-да, я прекрасно знаю, сколько стоит перелёт и сам отдых там.

Но я же говорю: в идеале. В идеале — Мальдивы.

Если уж мечтать, то по-максимуму. Смотришь на эту серость за окном и мысль о том, как сейчас на Мальдивах, греет, несмотря на слякоть и минус сколько-то тут.

Ладно, не просто так вас травлю. Есть идея. Точнее, способ туда попасть.

Мой любимый Grow Food вместе с Квартетом И запустил акцию «Дни неготовки с Гроу Фуд».

Про неготовку всём всё давно понятно? Привозят выбранное меню, составленное так, чтобы соответствовать вашим целям. Вы не готовите, а только едите и экономите на этом кучу денег и времени.

Всё это зашибись, но суть акции в другом — в период с 24 января по 27 февраля те, кто заказывает питание от Гроу Фуд, участвуют в розыгрыше призов — 10 поездок на Мальдивы на двоих.

То есть, с собой можно взять даже того проходимца, который неспособен согреть тебя любовью посреди февраля. А можно и лучшую подругу. Про тайного любовника или любовницу даже не намекаю — тоже разрешено.

В каждую третью коробку Grow Food рандомно закладывает скетч-карты с бонусами, которые вы активируете в приложении и… И спокойно поедая вкусную и полезную еду, каждую неделю получаете шанс выиграть суперприз — 2 поездки на Мальдивы.

Что хреново: не только сотрудники Grow Food, но и те, кто рассказывает о нём в соцсетях (я), участие в кампании не принимают. Нельзя, чтобы всё честно было.

Что хорошо: как только вы выиграете поездку, Grow Food не только выдаст путёвку, но и оплатит необходимые налоги на выигрыш, а не как всегда и у всех, когда ответственность перекладывают на счастливчиков.

Что нужно делать? Да, в общем, всё как обычно: питаться не только правильно, но и вкусно.

Выбираете меню под свои цели. Можно даже с небольшим дефицитом, чтобы влезть в купальник, а не щеголять жирами на Мальдивах. Используйте Конструктор еды, фильтры и ешьте с аппетитом.

В доставленной коробке ищите карту, стирайте защитный слой, вводите в приложении код и ждите выигрыш. Всего 60’000 карт с бонусами на счёт, среди которых 10 карт с Мальдивами. Если попадутся Мальдивы — это сразу напишут на карте.

Выиграли? Поздравляю. Звоните по телефону, указанному на карте. Прощай февраль, здравствуй аэропорт и Мальдивы. С моим промокодом MIROMALDIVES участвовать будет веселее и намного выгоднее по денежкам.

В какое время года вы предпочитаете Мальдивы? Я — в феврале.

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