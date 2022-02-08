Нардеп Кузьминых не присутствует на заседании ВАКС 8 февраля по избранию ему меры пресечения

Кузьминых должны избрать меру пресечения.

“Мой клиент поехал в Житомир, чтобы взять паспорт. Он готов участвовать в заседании в режиме онлайн-конференции из здания Житомирского апелляционного суда”, – заявила она.

Адвокат сказала, что направила в ВАКС ходатайство об участии Кузьминых в заседании суда в режиме видеоконференции. Председательствующий судья сказал, что ходатайство об участии Кузьминых в заседании в режиме видеоконференции поступило в суд, но по другому делу.

В настоящее время судья объявил технический перерыв для получения информации о возможности проведения видеоконференции с Житомирским апелляционным судом – для участия Кузьминых в заседании.

Нардеп заявил в Facebook, что находится в Житомирском апелляционном суде.

“Во избежание манипуляций и различных домыслов официально сообщаю, что я сейчас нахожусь в Житомирском апелляционном суде и пытаюсь выйти в формате видеоконференции. Чтобы не было снова провокаций, которые были раньше с розыском, подчеркиваю – я не прятался и не собираюсь прятаться!” – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2735385823437088&id=100008970905880

Контекст:

Сергей Кузьминых прошел в Верховную Раду в 2019 году как мажоритарщик (баллотировался в 67-м округе в Житомирской области). Он – брат “киборга” Олега Кузьминых, который участвовал в боях за донецкий аэропорт, в 2015 году во время одного из них был взят в плен боевиками и пробыл в плену 124 дня. Это его боевики привезли в январе 2015 года на место расстрела остановки общественного транспорта в Донецке и представили местным жителям как виновника обстрела.

28 января 2022 года НАБУ сообщило о разоблачении нардепа “на горячем” – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 31 января сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых.

1 февраля в НАБУ заявили, что Кузьминых игнорирует повестки о вызове в правоохранительные органы, мотивируя неявку нахождением в медучреждении.

2 февраля пресс-секретарь фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Юлия Палийчук сообщила, что Кузьминых попросил исключить его из числа членов фракции – “временно, с возможностью вернуться”.

3 февраля НАБУ объявило нардепа в розыск “из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ”.

Кузьминых 4 февраля сообщил, что не получал повестку на допрос в НАБУ. Он выразил готовность и заинтересованность “рассказать, что произошло, и отстаивать свою позицию в суде”. Адвокат нардепа Лариса Криворучко написала в Facebook 3 февраля, что Кузьминых не прибыл 31 января в качестве свидетеля по вызову детектива НАБУ, поскольку находился в больнице. “Ориентировочный срок лечения, по прогнозам врачей, 10 дней”, – отмечала Криворучко.

7 февраля Кузьминых задержали детективы НАБУ и сотрудники САП. Для нардепа длжны были избрать меру пресечения, однако суд не смог установить его личность. Сначала работники суда не могли найти удостоверение нардепа Кузьминых, а потом, когда нашли, суд отказался его принимать как документ, удостоверяющий личность.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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