Самолеты РФ нарушили правила международной авиации над Балтийским морем, для их сопровождения подняли истребители НАТО

Балтийское воздушное патрулирование опознало Ту-154, летевший “из основной части России” в Калининград с включенным радиолокационным ответчиком, в соответствии с планом полета, поддерживая радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Его сопровождали летящие в связке Су-35, МиГ-31, Су-27. Ни один из этих самолетов не имел радиолокационных ответчиков, заполненных планов полета, они не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

Чтобы идентифицировать и сопровождать военные самолеты РФ, пролетавшие в международном пространстве над Балтийским морем с нарушением правил международной авиации, были подняты истребители Балтийского воздушного патрулирования НАТО.

Контекст:

В 2020 году истребители НАТО совершили 350 вылетов для перехвата российских самолетов.

В 2021 году истребители НАТО совершили около 370 взлетов над Европой, в основном для проверки самолетов, летающих без предупреждения в воздушном пространстве союзников. Около 80% всех вылетов – 290 – были вызваны полетами российской военной авиации.

Об аналогичных случаях в 2022 году уже сообщали Эстония и Великобритания.

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