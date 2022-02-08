Bayraktar, Javelin и NLAW. Резников анонсировал учения ВСУ параллельно с тренировками Вооруженных сил РФ и Беларуси

Об этом 7 февраля в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

“У них учения будут с 10-го по 20 февраля. Украинские вооруженные силы тоже работают. И сегодня у нас также параллельно зеркально происходят уже учения. Я назову места, где они будут происходить. Это Ровно, Ковель, Овруч, Широкий лан, Олешковские пески, Чугуев, Чернигов, Суммы, Одесса. Это только полигоны. Кроме того, еще отдельные участки, отдельные места, где в том числе будут как раз с 10 по 20 февраля происходить учения украинских Вооруженных сил с применением отработки возможностей и украинских Bayraktar, и украинских Javelin, и NLAW, которые мы недавно получили от королевства Британии”, – сказал Резников.

По его словам, вдоль границ с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится наземного компонента 119 тыс. российских военных.

“Если добавить воздушный и морской компонент – это будет 140 тыс. Это 72 батальонных тактических группы, из которых 11 находятся в Республике Беларусь”, – отметил Резников.

Контекст:

29 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко подтвердили планы о проведении совместных военных учений российских и белорусских военнослужащих на территории Беларуси в 2022 году.

17 января Лукашенко заявил, что “идет наращивание военного контингента на южных границах” Беларуси, имея в виду сосредоточивание подразделений МВД Украины из-за миграционного кризиса на границах белорусского государства.

18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения “Союзная решимость – 2022”.

В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может “создать предлог для возможного вторжения” в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление “набором фантазий и страшилок”.

24 января Лукашенко пообещал, что развернет “целый контингент белорусской армии”, чтобы “защитить южную границу”.

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.

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