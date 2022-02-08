 

«Кровавая оргия» — на вольерной охоте в Испании за день убили 450 животных

08.02.2022, 12:14, Новости дня
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В испанской Андалусии недавно прошла коммерческая охота, во время которой 70 охотников убили более 450 оленей и кабанов, предварительно загнанных в вольеры, пишет The Independent. По информации издания, фотографии с охоты, попавшие в сеть, возмутили активистов: по их мнению, животным не дали ни малейшего шанса спастись.


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Испанские экологи выразили возмущение состоявшейся в муниципалитете Вильявисьоса-де-Кордова в Андалусии коммерческой охотой, в ходе которой за один день были убиты почти 450 оленей и кабанов, пишет The Independent. 

Как уточняется в материале британского издания, животных загнали в вольеры, и они не имели никакой возможности спастись от пуль. В мероприятии приняли участие 70 охотников, каждый из которых заплатил взнос в размере €1000.  

Испанские законы не запрещают коммерческую охоту такого рода, однако после того, как фотографии с тушами животных были опубликованы в интернете, экологи и активисты обрушились на организаторов с критикой, оценив применение вольеров как неэтичный шаг, пишет The Indepndent.  

По данным издания, представитель организации «Экологи в действии» Хоакин Рейна назвал мероприятие в Андалусии «кровавой оргией» и подчеркнул, что такие вольерные охоты проходят по всей Андалусии, а также в других регионах страны. Как отметил Рейна, на открытом пространстве такая резня была бы невозможна. «Единственный способ защиты для животных — это убежать, но проволочная ограда практически лишает их этой возможности», — приводит слова активиста The Independent. 

В свою очередь, основатель общественной инициативы «Кампания за запрет трофейной охоты» Эдуардо Гонкальвес сообщил в интервью британской газете, что потрясён произошедшим. «Это настоящая бойня, массовое убийство в бессмысленном масштабе, — заявил он. — А к тому же, это проявление полной трусости. Этих животных согнали в огороженный вольер. У них не было возможности спастись. Люди, которые это сотворили, называют себя спортивными охотниками, но ничего спортивного в этом и в помине нет». 

Как пишет The Independent, президент Королевской охотничьей ассоциации Испании Мануэль Галлардо в интервью испанской прессе признал, что снимки с охоты в Андалусии выглядят ужасно, но отметил, что охотники обязаны сфотографировать туши убитых животных в соответствии с нормами по здравоохранению. Галлардо также заявил, что охота имеет большое значение не только для сохранения видов через ограничение их численности, но и для экономики региона, поскольку создаёт рабочие места и приносит €6,5 миллиардов доходов ежегодно. 



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