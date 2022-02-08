Путь к урегулированию предстоит трудный, но он всё-таки есть – France 24 — о встрече Путина и Макрона

Владимир Путин и Эммануэль Макрон по итогам многочасовых переговоров в Москве провели долгую и насыщенную пресс-конференцию, передаёт France 24. Как подчёркивает корреспондент издания, оба президента заявили журналистам, что путь к урегулированию будет трудным, но подчеркнули, что он уже есть — разрядку должны будут обеспечить Минские соглашения, если их положения будут соблюдаться. По мнению журналиста, хотя господин Путин и огласил длинный список претензий к НАТО, он всё же выразил готовность продолжать диалог.

НИК ХОЛДСВОРТ, корреспондент France 24: Конечно, президент Путин начал с того, что огласил долгий список претензий — он даже вернулся на 30 лет назад, упомянув об операции НАТО в Сербии в начале 90-х. В общем-то, у нас некоторые представители историзма всегда говорили, что российский лидер считает НАТО угрозой потому, что несмотря на то, что альянс называет себя оборонительной организацией, считает, что его используют в наступательных целях.

Но обрисовав ситуацию и, так сказать, выговорившись, — а он ведь с декабря не сделал ни одного заявления по поводу этого кризиса, а так много не говорил о нём вообще с его начала — Путин завершил своё вступительное заявление, отметив, что сегодняшние переговоры можно будет положить в основу дальнейших шагов.



Пресс-конференция вышла очень долгой, и вопросы на ней задавались весьма глубокие. В какой-то момент Путин заявил журналисту: «Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Нет, не хотите».



В свою очередь, президент Макрон раз за разом повторял, что Европа должна играть в урегулировании новых опасений по поводу безопасности на континенте центральную роль. Это наглядно демонстрирует с некоторых пор всё более очевидную обеспокоенность по поводу того, что весь этот процесс до сих пор развивался в качестве шоу с двумя участниками: Россией с одной стороны, и США с НАТО — с другой. Теперь же мы увидели, что Макрон твёрдо заявил — при этом, скорее всего, согласовав эти заявления с президентом Байденом, поскольку он с ним общался в минувшее воскресенье, чтобы поддержать какое-то взаимодействие по этим вопросам, — что это проблема Европы, что Европе нужно сотрудничать с союзниками, обеспечивая безопасность для всех. А безопасность в Европе будет невозможна, если её не будет для РФ и её народа, если русские не будут ощущать себя защищёнными.



Хотя оба президента заявили, что путь предстоит трудный, они неоднократно повторили, что способ урегулирования украинского кризиса уже есть — им являются Минские соглашения, которые до настоящего момента на самом деле не соблюдались. В этих соглашениях есть несколько ключевых условий, о которых упомянул Путин, отвечая на вопрос российского журналиста о том, что Киев отказывается контактировать с лидерами сепаратистов Донбасса, двух областей, решивших отделиться от Украины. Путин отметил, что в Минских соглашениях есть несколько пунктов, которые гласят, что Киев должен вести с ними переговоры, а Киев это делать пока отказывался, и это один из главных камней преткновения.



Другой вопрос, который подняли на пресс-конференции, заключается в том, что будет, если Украина всё-таки станет членом НАТО. Дело в том, что НАТО и США — а также, надо отметить, и Евросоюз — считают Крым частью Украины. Президент Путин заявил, что он теперь стал частью России, поскольку там прошёл референдум о присоединении. Это, конечно, его точка зрения — но всё же, что будет, если Украина однажды станет членом НАТО и заявит: «Погодите-ка, а РФ ведь окупировала нашу территорию»? В таком случае возникнет угроза войны между Россией и НАТО.



Всё это — веские аргументы. И, конечно, можно говорить, что референдум в Крыму проводился не демократическим путём, — и это, в общем-то, так и есть, он не был демократическим, — но если бы он проводился по всем демократическим нормам, результат был бы тот же.

Дата выхода в эфир 08 февраля 2022 года.