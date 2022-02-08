Проверку начали после сообщения об изнасиловании девочки в больнице в Ленобласти

Начата проверка по сообщению об изнасиловании девочки в Тихвинской межрайонной больнице Ленинградской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Тихвинской городской прокуратурой организована проверка сообщения о склонении к употреблению наркотических средств и изнасиловании несовершеннолетней в ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Проверку следственных органов надзорный орган поставил на контроль.

По данным местной прессы, охранник больницы якобы отравил 16-летнюю девочку неизвестным веществом, а после изнасиловал ее. Сейчас он задержан.

Ранее в Свердловской области местного жителя осудили за изнасилование и убийство 11-летней девочки. Суд приговорил его к пожизненному заключению.