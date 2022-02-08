Бывшая жена Мамаева подала в суд на футболиста

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08.02.2022, 12:10, Новости дня
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Бывшая супруга футболиста Павла Мамаева Алана подала встречный иск на спортсмена о разделе совместно нажитого имущества на сумму более в 269 млн рублей, сообщил ее адвокат Вадим Лялин.

«[Пресненский] суд принял встречный иск на сумму 269 млн 256 тыс. 500 рублей. Требуем долю от совместно нажитого имущества, которую Мамаев сокрыл от раздела», – сказал Лялин РИА «Новости».

Ранее Первомайский райсуд Ростова-на-Дону постановил передать в Москву иск Мамаева к экс-супруге о разделе имущества.

В марте 2021 года Алана Мамаева в Instagram сообщила о том, что разводится с Павлом «мирно и без скандалов»: она не претендует на раздел имущества, не просит алиментов, разрешает видеть детей в любое время.

При этом источники в этом же месяце сообщали, что она попала в больницу из-за отравления таблетками. До этого Мамаева публиковала в соцсетях пост о том, что ее супруг якобы изменил ей с моделью.

В декабре стало известно, что Мамаев нашел себе новую избранницу.



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