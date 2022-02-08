 

“Лучше, чем шпагат с Мальдив”, Полет из гнезда кукушки”. Волочкова показала растяжку в прыжке

08.02.2022, 11:36, Новости дня
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Балерина продемонстрировала растяжку в прыжке.

“Сегодня Всемирный день балета. Я счастлива быть причастной к этому великому виду искусства! И поздравляю всех, кому балет небезразличен! И, конечно, спасибо всем моим зрителям за любовь и преданность!” – написала она.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Да, точно лучше, чем шпагат с Мальдив”, – отметила подписчица lyudokr.

“Полет из гнезда кукушки”, – написала nataliazholudeva3.

Контекст:

Волочкова родилась в 1976 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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