 

Михаил Романов пообщался с гражданами по вопросам социальной поддержки

08.02.2022, 11:33, Разное
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Депутат Госдумы РФ Михаил Романов провел прием жителей Санкт-Петербурга в режиме онлайн. 31 января – 4 февраля 2022 года члены «Единой России» посвятили тематическую неделю приемам граждан во всех регионах страны. На встречах, проходивших в рамках региональной недели в партийных приемных округов и в онлайн формате, депутаты всех уровней отвечали на обращения граждан.
Основное внимание в этот раз было уделено социальным вопросам. К Михаилу Романову обратились свыше 30 петербуржцев. В основном это были обращения, касающиеся жилищных проблем, и вопросы, связанные с реализацией законных прав граждан на получение положенных им по закону социальных льгот.

Нескольким гражданам пришлось обратиться к депутату по поводу содействия в предоставлении им законных квот на дорогостоящее и сложное лечение в медицинских учреждениях.

По наблюдениям депутата, количество подобных обращений в последнее время возросло. Это объясняется, по мнению Романова, осложнениями и обострением хронических заболеваний у перенесших коронавирус. Парламентарий сообщил, что он готов к проработке имеющихся заявлений на эту тему в персональном порядке.



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