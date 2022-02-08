Мнение: Про увольнение учительницы за стихи Хармса

Мы продолжаем расхлёбывать проблему «Мемориала». Петербуржская учительница, — представитель вскормленной Западом интеллигенции, — прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. Цитирую дальше фрагмент записи из фейсбука учительницы:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3014925862079399&id=100006860432130

В конце декабря 2021 года директор гимназии (возраст за 80 лет, директорствует уже 30 лет и уходить совершенно не намерена) вызвала меня, работающую в должности педагога-организатора, и с пугающе искаженным гневом лицом приказала мне уволиться, так как я читала десятиклассникам стихи «врагов народа» и «пособников фашистов» Введенского Александра Ивановича и Хармса Даниила Ивановича.

Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои «преступления», и их стихи можно обсуждать только «на ваших богемных кухнях». Я пыталась что-то лепетать о реабилитации, на что присутствующий там заведующий музеем, полковник (80 лет, постоянно таскает в школу военных для укрепления патриотизма, дети уже вопят) сказал мне, что в те годы реабилитировали всех подряд. Я говорила о Мандельштаме и Гумилеве, но они тоже враги. Если я не уволюсь сама, то меня «уволят по статье утрата доверия», так как мне нельзя доверять детей, я совершенно неподконтрольна и так далее. Я никогда ничего не делала в школе без спроса. Этот урок я обговаривала с завучем, и она была от идеи в восторге. Она тоже там была, ведь это было «срочное совещание в связи с ЧП», но глаза в стол и молчанка. Я уволилась.

Действительно, оба поэта были «врагами народа», их арестовали в самом начале Войны, и они погибли в заключении, всего через несколько месяцев после ареста. Разумеется, позже оба были полностью оправданы, реабилитированы. В 1960 реабилитировали Даниила Хармса, в 1964 — Александра Введенского. Сейчас, в 2022 году, всё однозначно: Хармс и Введенский — великие русские поэты, их казнь была если не преступлением, то как минимум трагической ошибкой.

Конечно, в школах нужно не только читать стихи, но и рассказывать про судьбу поэтов. Гумилёв, Мандельштам и Цветаева входят в школьную программу, было бы очень странно скрывать от школьников их историю отношений с советской властью.

Беда в том, что в истории с увольнением учительницы хороших нет, поддерживать некого. С одной стороны педагоги-сталинисты, считающие делом чести стирать из российской истории биографии миллионов советских людей, погибших во время репрессий, раскулачиваний, коллективизации и продразвёрстки. С другой стороны — откровенно прозападные структуры, для которых трагедия русского народа является всего лишь удобным прикрытием для борьбы с современной уже Россией. К сожалению, Мемориал и прочие «антисталинисты» работают точно по методичке Джина Шарпа: возьмите реальную проблему (репрессии), используйте её ради привлечения сторонников, направьте сторонников на свержение «диктатора». Про Мемориал написано уже много. Упомяну только два характерных факта.

1. В руководстве организации хватает потомков раннесоветской элиты: красных боевиков, которые сначала готовили 1917 год, а потом подавляли восстания, расстреливали крестьян и лично раскручивали маховик репрессий.

2. Запуск сайта «Бессмертный барак», откровенно антироссийского по своему духу и по своим целям, сотрудники Мемориала приветствовали аплодисментами.

Я почитал, что пишет и говорит уволенная учительница. Она строит свою позицию полностью на идеологии Мемориала и прочих западных организаций. По её мнению, 1937 год — это вовсе не наша история, которую современные сталинисты пытаются испачкать, стереть и зашутить. Из её реплик вполне прозрачно следует, что 1937 год — это наше время, это «путинская Россия», в которой люди не могут и слова сказать, чтобы за ними не выехал чёрный воронок. Хармс и Введенский для неё всего лишь полезные куклы, при помощи которых можно донести до школьников основной тезис отечественных «правозащитников» — «Путин должен уйти».

Дмитрий Песков уже потребовал разобраться в происходящем. Минпросвещения проведёт проверку, и если подтвердится, что учительницу заставили уволиться за стихи Хармса и Введенского, руководству гимназии станет очень некомфортно:

https://ria.ru/20220207/uchitelnitsa-1771513994.html

Но, конечно же, всё это косметика, полумеры. Нам жизненно необходим наш, российский аналог Мемориала, который будет разбирать и публиковать архивы не по поручению американского посольства, а ради сохранения памяти о мрачных страницах отечественной истории.

Мемориал следовало закрыть, да, хорошо. Но что же появится вместо него? Ломоносов полагал, что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Ещё год назад можно было сказать: «да, Мемориал мне не по душе, но они всё же работают с архивами, проводят исследования, собирают информацию». Сейчас так сказать уже нельзя, уже ясно, что нам нужна российская замена Мемориалу, причём не любительская, из трёх бесплатных волонтёров, а нормальная — крупная исследовательская структура. Будет очень грустно, если замена Мемориалу в 2022 году не появится.