Глава МИД Германии отправилась с визитом на линию соприкосновения в Донбассе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправилась на линию соприкосновения в Донбассе, чтобы получить представление о ситуации в зоне боевых действий и поговорить с местными жителями.

У Бербок запланирована встреча с представителями специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Затем глава МИД намерена встретиться с сотрудниками неправительственных организаций, передает Deutsche Welle.

В понедельник в Киеве Бербок провела встречу с представителями украинского правительства, во время которой в очередной раз заверила в поддержке Украины Германией.

Ранее стало известно, что запланированные переговоры главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве не состоятся. Встреча была отменена по инициативе украинской стороны.