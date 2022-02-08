За сутки в РФ госпитализировали 20,1 тыс. человек с коронавирусом

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 20185, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Количество ггоспитализаций составило 20 185 человек, на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

За сутки в стране выявили 165 643 случаев заболевания, в целом в РФ выявлено 13 147 666 случаев коронавируса в 85 регионах.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 81 188 человека, что на 45,8% больше по сравнению с 7 февраля. За это же время подтверждено 698 смертей.

За весь период зафиксировано 336 721 летальных исхода, выздоровели 10 706 142 человека.

В Москве за сутки выявлено 12 902 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 11 014, в Московской области – 8486.

Накануне в РФ за сутки госпитализировали 10 843 человек с коронавирусом.