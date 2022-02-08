 

COVID-19 оказался безопасен для половой функции мужчин

08.02.2022, 11:24, Новости дня
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Коронавирусная инфекция снижает уровень мужских гормонов у пациента, но после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму, приводит данные исследования Сеченовского университета его пресс-служба.

«COVID-19 заметно снижает уровень мужских гормонов у больного, однако показатели фертильности возвращаются в норму вместе с избавлением от вируса. Этот обнадеживающий результат получила команда исследователей Сеченовского университета, которая в течение полугода собирала и изучала данные о гормональном статусе больных коронавирусом на базе университетского коронавирусного госпиталя», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ученые обследовали 44 мужчин с коронавирусной инфекцией и 44 здоровых добровольцев, которые составили контрольную группу. Каких-либо воспалений или нарушения кровотока в половых органах мужчин ультразвуковое исследование не показало. А вот гормональный статус ухудшался заметно, в том числе сильно падали показатели тестостерона, отметили в пресс-службе.

Однако это происходило временно, уже через три месяца после выздоровления значимых различий между контрольной группой и пациентами, перенесшими COVID-19, спермограмма не показала, подчеркнули ученые.

«Мы пришли к выводу, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания», – сказал главный исследователь, профессор Дмитрий Еникеев, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее ученые Техасского университета обнаружили симптом коронавируса, который характерен только для мужчин. Они обнаружили, что коронавирус может поражать семенники больного.



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