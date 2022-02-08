Мнение: Был ли шанс заметить эпидемию у обычного человека





Эпидемия без СМИ и соцсетей?! Невозможно-с!

В ковидной «страхопанике» (определение Белковского) вроде бы наметился какой-то просвет, беснование в некоторых странах пошло на убыль, даже ковидные ограничения (бессмысленность которых стала ясна еще летом 2020 года) отменили в ряде стран. Многие восприняли это как «конец идиотизма» и уже заявляют, что «пора обо всем забыть и жить дальше» – хотя это очевидное wishful thinking, или, как говорят у нас в деревне, «они выдают желаемое за действительное». На самом деле все еще далеко не кончилось, и даже Трюдо в Канаде еще не собирается в отставку, и вообще все главные ковидобесы – на местах. А уж что творится на китайской Олимпиаде с ее «ноль-ковидом» – и вовсе атас.

Да и прививки ДЕТЯМ (!) от ковида собираются колоть вот уже прямо сейчас, и задачи переколоть ВСЕХ никто, собственно, не отменял – хотя вообще никакого в смысла в откровенно неработающих прививках не осталось, особенно по отношению к детям, которые на 99,9% переносят нынешний как бы ковид как обычный грипп.

А мне пришла странная идея. Я вдруг задался вопросом: а интересно – если бы про «эпидемию», «страшную пандемию чудовищного ковида» не верещали 24 часа в сутки изо всех углов и утюгов, не только наши, но и мировые средства массовой информации – смог бы я за эти 2 года ее заметить САМ? И пришел к выводу, что скорее всего нет.

Конечно, можно сказать, что мне повезло и я в особом положении – так как у меня «почему-то» из всего окружения от ковида не умер просто никто. То есть именно от ковида – вообще ни один человек, включая всех знакомых, ближних и дальних. И сам я если и болел, то только чем-то очень странным в марте-апреле 2020 года: сильнейшие скачки давления, потом затруднения с дыханием, потом резко болел живот… Но если б я ничего не знал – я б никогда и не подумал, что это у меня ОРВИ: давление бы списал на то, что слишком толстый, задыхаюсь – на сезонную аллергию, живот – какой-нибудь холицистит…

А если говорить про знаменитостей: ну сообщили бы, что умерли Меньшов, Гаркалин, Градский и другие, сказали бы по старинке «от пневмонии». Я бы удивился?! Мне было бы очень жалко, как и сейчас, но я мне б и в голову не пришло, что это «какая-то эпидемия». Какая эпидемия – им всем по 75-80 лет! Умерли – плохо, но что в этом необычного?!

И если б из знакомых умерли 1-2 человека за эти 2 года, как, видимо, у большинства – решил бы я, что «это эпидемия, караул!!»? Пусть даже это были бы люди средних лет? Увы – тоже вряд ли. У меня с моих студенческих курсов (которые были маленькие) уже умерло по полтора десятка человек с каждого, люди все эти годы равномерно умирали – вполне во цвете лет – безо всякого ковида по куче причин. Тем более – если мы знаем, что большинство умерших, о которых нам эти два года рапортуют, умерли не «от ковида», а «с ковидом». То есть, если бы не ажиотаж, называли бы тоже по старинке сначала основное заболевание, а потом (как всегда на моей памяти и говорили, начиная с совка) уже называли бы ту же пневмонию. Как там раньше стандартно звучало: «На фоне прогрессирующего развития основного заболевания у пациента развилось воспаление легких, и через три дня он умер». И всё! И никакого ковида (поскольку его, как мы опять же знаем, только ПЦР-тестом и можно точно выявить, а без ажиотажа никто б о таких тестах и не вспомнил.

Да и официальные цифры о том же говорят. Вон, на всех сайтах есть ОБЩАЯ статистика, по всему миру. Из нее мы видим, что за 2 года «чудовищной пандемии» во всем мире с ковидом и от ковида в сумме умерло 5,5 млн. человек. 2 года – это примерно 700 дней. Делим 5,5 миллионов на 700 – получается примерно 8000 в день. То есть – в среднем в мире за все эти «ковидные годы» умирало 8 тыс. человек в день. А население всей планеты – 8 млрд. человек. Делим 8 млрд. на 8 тыс. – получается ровно 1 млн. Таким образом, от невероятной пандемии, самой жуткой в истории, в день умирал 1 человек из миллиона на всей планете.

Мог ли я заметить смерть одного из миллиона? Естественно, нет. Другими словами, без СМИ у жителей планеты просто не было шансов заметить эту эпидемию! Она вся прошла «на уровне шума» для отдельного человека.

И это, безусловно, самое поразительное.