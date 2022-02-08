Звезда “Милых обманщиц” Шей Митчелл во второй раз станет мамой

Актриса Шей Митчелл, которой широкую известность принесла роль Эмили в сериале “Милые обманщицы” и ее бойфренд, журналист Мэтт Бабель станут родителями во второй раз. Шей опубликовала в Instagram свои беременные фото и сделала трогательное признание, в котором рассказала, что ожидание ребенка стало для нее великим утешением после семейной драмы – около недели назад актриса потеряла любимую бабушку.

Прощаться с любимым человеком и одновременно испытывать радость, приветствуя нового, — великая цикличность жизни. Сложный этап в моей жизни. Не могу не думать, что так было задумано Вселенной – ведь очевидно, что мне нужны были радости, чтобы перенести удар потери одного из самых важных людей в моей жизни. Еще одно доказательство того, что любовь и жизнь существует одномоментно с горем и потерями. Бабуля, я скучаю по тебе каждый день. Малышка, мы так рады познакомиться с тобой, – подписала Шей серию снимков.

Шей Митчелл

Напомним, что Шей Митчелл впервые стала мамой в октябре 2019 года. Актриса родила девочку, которую назвали Атлас Ноа. Дочь стала долгожданным подарком для Митчелл, которая за год до этого пережила личную драму – выкидыш на позднем сроке, на 14-й недели.

Нам всем приходится сталкиваться с различными трудностями и проблемами в жизни. Поддержка и привязанность, которые многие из вас проявляют ко мне, поднимают мне настроение даже в самые мрачные дни. Один из таких случился в прошлом году после выкидыша и потери ребенка – всех моих надежд и мечтаний, – написала тогда актриса в соцсетях.

С отцом своих детей канадским журналистом Мэттом Бабелем актриса познакомилась пять лет назад, в январе 2017-го.

Шей Милтчелл с дочкой Атлас Ноа