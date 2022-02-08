Политолог Романенко: Макрон приедет в Киев с невыгодными инициативами

Эммануэль Макрон передаст украинскому коллеге Владимиру Зеленскому самые невыгодные предложения, которые озвучил в рамках переговоров Владимир Путин. Такого мнения придерживается политолог Юрий Романенко.

Романенко в социальных сетях назвал недавнее выступление французского лидера «бессмысленным». Таковой политолог считает и всю современную философию страны, которой управляет Макрон. Специалист убежден, что президент приедет в Украину, чтобы презентовать инициативы Владимира Путина, пишет портал «Политэксперт».

Политолог попытался обосновать свою теорию тем, что лидер Франции назвал сугубо «украинским» конфликт, который уже много лет продолжается на юго-востоке страны. Романенко не заявил, в чем именно заключается противоречие произнесенных слов, передает портал Nation News.

Макрон в рамках шестичасовых переговоров с Путиным заявил, что намерен призвать украинского президента Зеленского к выполнению утвержденных Минских соглашений. Лидер РФ, в свою очередь, заявил, что Киев отказывается соблюдать договоренности.