Актер Андрей Соколов рассказал о расставании с третьей женой

Известный российский актер Андрей Соколов откровенно пояснил о расставании с третьей женой Ольгой. Она была моложе знаменитости на 26 лет. Несмотря на то, что пара распалась, экс-супруги поддерживают отношения ради общей дочери.

Актер Андрей Соколов в рамках телепрограммы «Судьба человека» рассказал, что на каком-то этапе было принято решение выстраивать отношения ради дочери. После развода артист общается с девочкой и бывшей женой. Он называет экс-избранницу замечательной матерью.

По словам Соколова, во многих ситуациях он был не прав. Знаменитость ни в коем случае не снимает с себя вину. При этом он рад, что получилось сохранить нормальные отношения с экс-супругой, пишет портал «Глобал.МСК».

За плечами у Андрея Соколова уже три брака. В первых двух семейных союзов у актера не родились дети. Впервые артист театра и кино стал отцом в 2010 году. В третьем браке на свет появилась дочь, которую родители назвали Софией. Спустя пять лет после рождения малышки супруги развелись, пишет портал «Слово и дело».