 

Актер Андрей Соколов рассказал о расставании с третьей женой

08.02.2022, 10:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известный российский актер Андрей Соколов откровенно пояснил о расставании с третьей женой Ольгой. Она была моложе знаменитости на 26 лет. Несмотря на то, что пара распалась, экс-супруги поддерживают отношения ради общей дочери.
Актер Андрей Соколов в рамках телепрограммы «Судьба человека» рассказал, что на каком-то этапе было принято решение выстраивать отношения ради дочери. После развода артист общается с девочкой и бывшей женой. Он называет экс-избранницу замечательной матерью.
По словам Соколова, во многих ситуациях он был не прав. Знаменитость ни в коем случае не снимает с себя вину. При этом он рад, что получилось сохранить нормальные отношения с экс-супругой, пишет портал «Глобал.МСК».

За плечами у Андрея Соколова уже три брака. В первых двух семейных союзов у актера не родились дети. Впервые артист театра и кино стал отцом в 2010 году. В третьем браке на свет появилась дочь, которую родители назвали Софией. Спустя пять лет после рождения малышки супруги развелись, пишет портал «Слово и дело».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / У кошки болит, у собачки болит

06.12 / Составлен антирейтинг округов Подмосковья по коронавирусной ситуации

03.07 / В конце концов мы договоримся!: ложь, которая может сохранить отношения

15.09 / Досрочный уход и передача власти: что пообещает Лукашенко по итогам переговоров с Путиным

05.11 / Кому был нужен Гроб Господень?

16.07 / После обвинения во лжи Анита Цой рассказала о выздоровлении от коронавируса

10.11 / Мнение: Юрий и Роман

14.11 / Разведка США допустила инопланетное происхождение НЛО

25.06 / Мнение: Проголосовал за брежневизм, застой, СССР и моё детство – верните, а?

05.06 / Эксперты назвали две категории людей, которых боятся мошенники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика