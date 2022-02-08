 

Женщины, курильщики и пьющие чаще теряют обоняние и вкус из-за COVID-19

08.02.2022, 10:42, Разное
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Пандемия COVID-19 на сегодняшний день привела к гибели около 6 млн людей во всем мире. У этой инфекции целый спектр различных симптомов, в том числе головная боль, кашель, миалгия (боль в мышцах), одышка, диарея и артралгия (боли в суставах). Но одним из самых ранних и характерных ученые называют изменение обоняния и связанное с ним расстройство вкусовых ощущений. У некоторых людей этот симптом сохраняется и после выздоровления. 

Французские ученые решили выяснить, каких людей чаще всего касается этот неприятный, но не самый страшный признак коронавируса. Они использовали данные национального исследования SAPRIS, в котором приняли участие 279 478 французов. Для анализа были отобраны участники, предположительно инфицированные SARS-CoV-2 во время первой волны пандемии. 

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В исследование были включены 3 439 человек. Из них 750 участников сообщили о потере вкуса и обоняния во время болезни. По результатам исследования, курение, употребление не менее двух порций алкоголя в день и женский пол были связаны с более высокой вероятностью данных симптомов. 

У 90% участников исследования потеря вкуса и обоняния были связаны с широким спектром других симптомов, а 10% участников потеряли исключительно обоняние и вкус. Также люди в возрасте 30, 50, 60 или 70 лет показали более высокую вероятность этих признаков по сравнению, например, с сорокалетними людьми. Надо отметить, что данное исследование еще требует оценок научного сообщества.

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Ученые не сразу определили причину исчезновения запахов и вкусов у пациентов с SARS-CoV-2. Помогла им в этом компьютерная томография. Она показала, что обонятельная щель (область в носу, в которой находится большая часть чувствительных к запахам клеток) блокируется слизью и воспаленными тканями. И именно это трансформирует обоняние и вкус у больного человека. 

Также эксперты обнаружили два гена, связанные с распознаванием запахов. Люди с мутантными вариантами этих генов на 11% чаще теряли обоняние и вкус. 



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