Россия выразила готовность соблюдать европейские правила при сертификации «Северного потока – 2»

Россия готова соблюдать европейские правила при сертификации «Северного потока – 2», при этом со своей стороны надеется на рациональный подход и отсутствие искусственных увязок, сообщил замглавы российского МИД Александр Панкин.

«Приходится многократно разъяснять, что «Северный поток – 2» – исключительно экономический проект, который выгоден европейским потребителям. Готовы соблюдать европейские правила при его сертификации, но со своей стороны надеемся на рациональный подход и отсутствие искусственных увязок», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

Панкин отметил, что РФ не заинтересована в газовом кризисе в ЕС. По его словам, чрезмерно высокие цены сужают спрос, подрывая тем самым доверие к газовой отрасли в целом.

«Это нам абсолютно не нужно. Поэтому российские поставщики строго выполняют все контрактные обязательства и даже увеличивают, насколько это возможно, поставки», – сказал он.

Ранее в Германии назвали условие отказа от запуска «Северного потока – 2». Посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг в интервью Rzeczpospolita заявил, что страна откажется вводить в эксплуатацию газопровод «Северный поток –2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

До этого в в Германии сочли неумным использование «Северного потока – 2» для давления на Москву. При этом Берлин отложил сертификацию «Северного потока – 2».Экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что проект может быть остановлен, если Соединенным Штатам удастся «предложить что-то взамен».